Фаворит совсем не тот, что раньше: какой кофе чаще выбирают украинцы в кофейнях

Кофе – один из любимых напитков по всему миру. В Украине также сформировалась целая культура кофеен и определенного сакрального значения этого напитка.

В Украине провели исследование 650 кофеен, чтобы определить, какой кофе пьют чаще всего. Об этом пишет Poster.

Какой кофе выбирают украинцы?

Среди трендов кофепотребления уже несколько лет фиксируют одну тенденцию: фильтр набирает популярность, а американо – сдает позиции. С 2021 года популярность фильтра выросла более чем на 30%, а американо, хоть все еще лидирует, однако популярность растет заметно не так быстро – за последние 4 года всего на 3%.

В 2025 году средняя цена чашки фильтр-кофе достигла 67 гривен против 42 гривен за американо. Разница в цене значительная – 62%. Эта тенденция свидетельствует о том, что украинцы готовы покупать дорогой напиток, ведь за последние четыре года продажи фильтр-кофе выросли на 35%.



Фильтр начали употреблять чаще / Фото Poster

С 2021 года потребители приобрели дополнительно 336 320 чашек фильтр-кофе. Привычки по употреблению кофе меняются.

Виталий Кононикин, основатель сети кофеен seaters в Киеве, прокомментировал такие тенденции. По его словам, гость готов платить больше за фильтр из-за того, что считает его более "качественным", поэтому выбирает этот напиток.

Простыми словами - это уже не просто кофе, а другой опыт в чашке,

– отметил он.

В кофейнях американо все равно преобладает среди потребителей. В 2025 году кафе продали 10,5 миллионов чашек американо по сравнению с 1,3 миллионами чашек фильтра. Соотношение составляет 8:1, однако в 2021 году оно было 11:1.

Я бы не сказал, что изменился именно "портрет" гостя – скорее изменилась привычка. Фильтр из нишевой истории переходит в ежедневный формат: люди пробуют, сравнивают с американо и остаются на нем. Плюс есть практическая причина: фильтр быстро выдается, поэтому когда есть очередь, его проще и команде приготовить, и человеку взять и пойти дальше,

– рассказал Феликс Безрук, совладелец обжарки Funt Coffee и сети кофеен в Днепре, Киеве и Варшаве.

Какие еще кофейные тренды появляются?

"Бронекава" – это черный кофе со сливочным маслом или кокосовым маслом, популярна среди сторонников кето-диеты и биохакеров, пишет kavoman.

Он может подавлять чувство голода, поэтому потреблять его следует умеренно. Такой кофе подойдет не всем и дело не только в специфическом вкусе, но и в его свойствах. Сливочное масло может служить "смягчителем" ко вкусу кофе. Кроме этого, оно помогает раскрыть скрытые нотки и почувствовать их глубину.

