Каким именно был Степан Бандера – не как символ эпохи, а как обычный человек своего времени, говорится на сайте "Фотографий Старого Львова".

Какие есть интересные факты о Степане Бандере?

Пластивый экзамен сдал с третьей попытки

Вступление Степана Бандеры в "Пласт" не было легким. Из-за ревматизма и общей физической слабости юного парня дважды не принимали в организацию. Только в 1922 году он стал членом 5-го куреня имени Ярослава Осмомысла в Стрые.

Спорт стал лекарством

Для укрепления здоровья Степан заставлял себя жить в движении. Бег, плавание, лыжи, теннис – все это для него стало не увлечением, а потребностью. Учитывая рост 159 сантиметров он даже проявлял интерес к баскетболу. Он даже овладел джиу-джитсу.



Степан Бандера в юности / Фото с сайта "Фотографии Старого Львова"

Вещественные доказательства в Стрые

В Мемориальном музее-усадьбе семьи Бандеров в Стрые до сих пор хранятся его шахматная доска и теннисная ракетка. Шахматы были его особой страстью, поэтому он мог часами над ними сидеть.

Ограничение алкоголя и курения

Бандера не курил и не употреблял алкоголь. Это было его принципиальное решение. В среде, где застолья были частью коммуникации, такая позиция отличалась. Для него это была не демонстрация, а способ держать себя в тонусе в условиях постоянного напряжения.

Любимый продукт – квашеная капуста

Любимым блюдом Степана Бандеры называют квашеную капусту. Даже в период жизни за границей он отдавал предпочтение простым украинским блюдам, которые готовила жена Ярослава.

Мюнхенский "Попель"

С 1954 года Бандера жил в Мюнхене под именем Штефан Попель. Этот псевдоним был выбран не случайно. Такой была фамилия знакомого, который помогал ему легализоваться в послевоенной Германии.

Страсть к "Опелю"

Особую любовь он дал к своему автомобилю – Opel Kapitän. Машину Степан Бандера любил за ощущение движения и свободы. Он сам чинил авто, разбирал двигатель и даже не доверял ремонт сервисам. Во Львовской политехнике он получил технические знания, поэтому работать руками любил.



Автомобиль Бандеры / Фото с сайта "Фотографии Старого Львова"

Болельщик "Мюнхен-1860"

В Мюнхене его можно было увидеть на матчах клуба "Мюнхен-1860". Футбол давал ему возможность смешаться с болельщиками и на несколько часов побыть зрителем, а не политической фигурой.

Гитара и баритон

Степан Бандера имел хороший слух и умел играть на гитаре и мандолине. Во время застолий в семейном кругу он любил петь.

Где родился Бандера?

Степан Бандера на самом деле не из Львова – он родился на современной Ивано-Франковщине, пишет info-ua.net. Именно львовский Стрый стал для него городом юности. Главный бандеровский объект, – конечно, уже упомянутый Мемориальный музей-усадьба семьи Бандер на улице Львовской, 20. Он расположен в доме деда Степана, Михаила Бандеры.

