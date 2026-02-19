Значительную часть его жизни рядом была Наталья Березинская – жена. Об этом пишет Википедия.

Что известно о жене Романа Шухевича?

Она родилась в 1910 году в селе Лецивка, что сейчас является частью Ивано-Франковской области. В 19 лет она была членом "Просвиты". С Романом Шухевичем они познакомились тоже довольно рано. ведь принадлежали к одной среде.

Она была сестрой члена ОУН Юрия-Мирослава Березинского. С командиром УПА Натальей они поженились в 1930-х годах, еще до начала активной подпольной деятельности мужа. На поатку Второй мировой войны жена Шухевича выехала в Краков, но впоследствии вернулась.



Наталья Шухевич с дочерью / Фото "Свободное радио"

Ее арестовывали гестапо, однако заключение длилось всего месяц. Впоследствии на нее вышли органы КГБ. Сначала ей присудили 5 лет ссылки, а затем изменили наказание на 10 лет трудовых лагерей, однако это тоже было не окончательное решение. После этого ее выслали в Новосибирск и только в 1958 году она вернулась во Львов.

Женщина дожила до 2002 года.

Разводились ли Шухевичи?

Когда женщину допрашивали в 1943 году относительно деятельности ее чолвоика, то она настаивала, что они больше не в браке, поэтому она не знает, где он, пишет OBOZ.

В то же время удалось обнаружить, что этот развод был фиктивным и был нужен для того, чтобы обезопасить Наталью от допросов, которым она постоянно подвергалась.

