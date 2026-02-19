Значительную часть его жизни рядом была Наталья Березинская – жена. Об этом пишет Википедия.
Что известно о жене Романа Шухевича?
Она родилась в 1910 году в селе Лецивка, что сейчас является частью Ивано-Франковской области. В 19 лет она была членом "Просвиты". С Романом Шухевичем они познакомились тоже довольно рано. ведь принадлежали к одной среде.
Она была сестрой члена ОУН Юрия-Мирослава Березинского. С командиром УПА Натальей они поженились в 1930-х годах, еще до начала активной подпольной деятельности мужа. На поатку Второй мировой войны жена Шухевича выехала в Краков, но впоследствии вернулась.
Наталья Шухевич с дочерью / Фото "Свободное радио"
Ее арестовывали гестапо, однако заключение длилось всего месяц. Впоследствии на нее вышли органы КГБ. Сначала ей присудили 5 лет ссылки, а затем изменили наказание на 10 лет трудовых лагерей, однако это тоже было не окончательное решение. После этого ее выслали в Новосибирск и только в 1958 году она вернулась во Львов.
Женщина дожила до 2002 года.
Разводились ли Шухевичи?
Когда женщину допрашивали в 1943 году относительно деятельности ее чолвоика, то она настаивала, что они больше не в браке, поэтому она не знает, где он, пишет OBOZ.
В то же время удалось обнаружить, что этот развод был фиктивным и был нужен для того, чтобы обезопасить Наталью от допросов, которым она постоянно подвергалась.
Что известно о первой леди УНР?
Симон Петлюра и его будущая жена познакомились, когда ему было 29, а ей 23. С самого начала это были отношения, где они разделяли общие ценности: вместе приобщались к организации культурных мероприятий, были инициаторами литературных вечеров.
Впоследствии они начали жить вместе, хотя официально и не женились. Женщине было неудобно за то, что начала жить с Петлюрой на основе доверия, поэтому подругам она говорила, что вышла замуж. Они поженились официально, только когда первой дочери исполнилось четыре года.
27 июля 1918 года Петлюру арестовали, поэтому его жена и дочь несколько месяцев скрывались под чужими паспортами. Она продолжала заботиться о ребенке и пыталась помогать семье мужа. Ольга тяжело переживала конфликт мужа с Владимиром Винниченко, а когда Симон стал председателем Директории, она фактически приобрела статус первой леди.