Значну частину його життя поряд була Наталія Березинська – дружина. Про це пише Вікіпедія.
Що відомо про дружину Романа Шухевича?
Вона народилась у 1910 році у селі лецівка, що нині є частиною Івано-Франківської області. У 19 років вжу була членкинею "Просвіти". З Романом Шухевичем вони познайомились теж доволі рано. адже належали до одного середовища.
Вона була сестрою члена ОУН Юрія-Мирослава Березинського. З командиром УПА Наталія вони одружились у 1930-х роках, ще до початку активної підпільної діяльності чоловіка. На поатку Другої світової війни дружина Шухевича виїхала до Кракова, але згодом повернулась.
Наталія Шухевич із донькою / Фото "Вільне радіо"
Її заарештовували гестапо, проте ув'язнення тривало всього місяць. Згодом на неї вийшли органи КДБ. Спочатку їй присудили 5 років заслання, а потім змінили покарання на 10 років трудових таборів, однак це теж було не остаточне рішення. Після цього її вислали до Новосибірська і лише у 1958 році вона повернулась до Львова.
Жінка дожила до 2002 року.
Чи розлучались Шухевичі?
Коли жінку допитували у 1943 році стосовно діяльності її чолвоіка, то вона наполягалась, що вони більше не в шлюбі, тож вона не знає, де він, пише OBOZ.
Водночас вдалося виявити, що це розлучення було фіктивним та було потрібне для того, аби убезпечити Наталію від допитів, яким вона постійно піддавалась.
Що відомо про першу леді УНР?
Симон Петлюра та його майбутня дружина познайомились, коли йому було 29, а їй 23. Від самого початку це були стосунки, де вони розділяли спільні цінності: разом долучались до організації культурних заходів, були ініціаторами літературних вечорів.
Згодом вони почали жити разом, хоч офіційно і не одружувались. Жінці було незручно за те, що почала жити з Петлюрою на основі довіри, тому подругам вона говорила, що вийшла заміж. Вони одружились офіційно, лише коли першій доньці виповнилося чотири роки.
27 липня 1918 року Петлюру арештували, тому його дружина й донька кілька місяців переховувалися під чужими паспортами. Вона продовжувала дбати про дитину та намагалася допомагати родині чоловіка. Ольга важко переживала конфлікт чоловіка з Володимиром Винниченком, а коли Симон став головою Директорії, вона фактично набула статусу першої леді.