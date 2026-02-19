Значну частину його життя поряд була Наталія Березинська – дружина. Про це пише Вікіпедія.

Що відомо про дружину Романа Шухевича?

Вона народилась у 1910 році у селі лецівка, що нині є частиною Івано-Франківської області. У 19 років вжу була членкинею "Просвіти". З Романом Шухевичем вони познайомились теж доволі рано. адже належали до одного середовища.

Вона була сестрою члена ОУН Юрія-Мирослава Березинського. З командиром УПА Наталія вони одружились у 1930-х роках, ще до початку активної підпільної діяльності чоловіка. На поатку Другої світової війни дружина Шухевича виїхала до Кракова, але згодом повернулась.



Наталія Шухевич із донькою / Фото "Вільне радіо"

Її заарештовували гестапо, проте ув'язнення тривало всього місяць. Згодом на неї вийшли органи КДБ. Спочатку їй присудили 5 років заслання, а потім змінили покарання на 10 років трудових таборів, однак це теж було не остаточне рішення. Після цього її вислали до Новосибірська і лише у 1958 році вона повернулась до Львова.

Жінка дожила до 2002 року.

Чи розлучались Шухевичі?

Коли жінку допитували у 1943 році стосовно діяльності її чолвоіка, то вона наполягалась, що вони більше не в шлюбі, тож вона не знає, де він, пише OBOZ.

Водночас вдалося виявити, що це розлучення було фіктивним та було потрібне для того, аби убезпечити Наталію від допитів, яким вона постійно піддавалась.

