Свет есть в каждом доме: почему в Скандинавии лампы на подоконниках горят даже ночью

В странах Скандинавии существует необычная традиция, которая может удивить туристов: местные оставляют включенные лампы прямо на подоконниках. На первый взгляд это выглядит как элемент декора, однако за этой привычкой стоит давняя история и практическое значение.

Украинский журналист и путешественник Антон Птушкин вспомнил в своем фейсбуке о необычной детали во время путешествий по Скандинавии, а именно лампы, которые местные оставляют включенными прямо на подоконниках.

Журналист рассказал, что увидел это явление не только в отдаленных городках за полярным кругом, но и в обычных районах Стокгольма, где подсвеченные окна создают особую атмосферу уюта на целых улицах. В нашей статье рассказываем подробнее, почему эта традиция так распространена в Скандинавии и какое она имеет значение.

Откуда в Скандинавии взялась традиция ламп на подоконниках?

В Швеции и других странах Скандинавии можно заметить необычную деталь: в вечернее время многие окна остаются открытыми без штор, а на подоконниках светятся небольшие лампы или свечи. На первый взгляд это может показаться странным, ведь в большинстве стран люди наоборот закрываются от посторонних глаз и выключают лишний свет.

Свет в окнах / фото Антона Птушкина

Впрочем, у шведов это давняя традиция, которая имеет как практическое, так и символическое значение, пишет Technology.org. Считается, что раньше свет в окнах помогал людям ориентироваться во время метелей: подсвеченные дома обозначали, где можно найти помощь. Впоследствии эта привычка превратилась в своеобразный знак присутствия: так жители показывают, что дом не пустой и одновременно создают более "живую" и дружественную атмосферу на улицах.

Кроме этого, маленькие лампы выполняют и практическую функцию: они дают минимальное тепло, что может предотвращать запотевание или замерзание стекла зимой. При этом для освещения обычно используют слабые лампочки мощностью всего 1 – 2 Ватта, поэтому затраты электроэнергии остаются незначительными.

