Свет есть в каждом доме: почему в Скандинавии лампы на подоконниках горят даже ночью
- В Скандинавии традиция оставлять лампы на подоконниках имеет как практическое, так и символическое значение, в частности для ориентирования во время метелей.
- Лампы также выполняют практическую функцию, предотвращая запотевание или замерзание стекла зимой, используя минимальную электроэнергию.
В странах Скандинавии существует необычная традиция, которая может удивить туристов: местные оставляют включенные лампы прямо на подоконниках. На первый взгляд это выглядит как элемент декора, однако за этой привычкой стоит давняя история и практическое значение.
Украинский журналист и путешественник Антон Птушкин вспомнил в своем фейсбуке о необычной детали во время путешествий по Скандинавии, а именно лампы, которые местные оставляют включенными прямо на подоконниках.
Журналист рассказал, что увидел это явление не только в отдаленных городках за полярным кругом, но и в обычных районах Стокгольма, где подсвеченные окна создают особую атмосферу уюта на целых улицах. В нашей статье рассказываем подробнее, почему эта традиция так распространена в Скандинавии и какое она имеет значение.
Откуда в Скандинавии взялась традиция ламп на подоконниках?
В Швеции и других странах Скандинавии можно заметить необычную деталь: в вечернее время многие окна остаются открытыми без штор, а на подоконниках светятся небольшие лампы или свечи. На первый взгляд это может показаться странным, ведь в большинстве стран люди наоборот закрываются от посторонних глаз и выключают лишний свет.
Впрочем, у шведов это давняя традиция, которая имеет как практическое, так и символическое значение, пишет Technology.org. Считается, что раньше свет в окнах помогал людям ориентироваться во время метелей: подсвеченные дома обозначали, где можно найти помощь. Впоследствии эта привычка превратилась в своеобразный знак присутствия: так жители показывают, что дом не пустой и одновременно создают более "живую" и дружественную атмосферу на улицах.
Кроме этого, маленькие лампы выполняют и практическую функцию: они дают минимальное тепло, что может предотвращать запотевание или замерзание стекла зимой. При этом для освещения обычно используют слабые лампочки мощностью всего 1 – 2 Ватта, поэтому затраты электроэнергии остаются незначительными.
Часті питання
Почему в окнах Скандинавии оставляют включенными лампы?
В Скандинавии лампы оставляют включенными в окнах из-за давней традиции, которая имеет практическое и символическое значение. Сначала свет помогал ориентироваться во время метелей, а впоследствии стал знаком присутствия, создающим дружескую атмосферу на улицах.
Какое практическое значение имеют лампы на подоконниках в Швеции?
Лампы на подоконниках в Швеции выполняют практическую функцию – они дают минимальное тепло, которое может предотвращать запотевание или замерзание стекла зимой. При этом используют слабые лампочки мощностью всего 1 – 2 Ватта, поэтому затраты электроэнергии остаются незначительными.
Как традиция подсвеченных окон влияет на атмосферу в городах?
Традиция подсвеченных окон создает особую атмосферу уюта на улицах городов, особенно в обычных районах Стокгольма. Это делает улицы более 'живыми' и дружественными, поддерживая ощущение присутствия жителей дома.