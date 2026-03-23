В сети обсуждают загадочную находку: на фотографии пляжа 1940-х годов пользователи заметили мужчину, который, по их мнению, держит мобильный телефон. Снимок, сделан на пляже Тован в Корнуолле, показывает отдыхающих военного времени, однако одна деталь привлекла особое внимание, рассказывается в Express.

Как на фотографии 1940-х годов нашли "человека из будущего"?

В центре кадра видно мужчину в коричневом костюме, который будто смотрит на предмет, похожий на современный смартфон. Фотография быстро стала вирусной в социальных сетях, где пользователи начали шутить о "путешественнике во времени". Некоторые убеждены, что это неоспоримое доказательство путешествий во времени, тогда как другие предполагают, что человек мог держать сигарету или другой предмет.

Увеличенное фото / фото Popperfoto Creative

Подобные "случаи" уже случались ранее. Пользователи неоднократно находили на старых видео и картинах объекты, которые напоминают современные гаджеты. В частности, похожие теории возникали относительно фильмов начала 20 века и даже классических произведений искусства. Впрочем, эксперты отмечают: такие "находки" чаще всего объясняются оптическими иллюзиями или неправильной трактовкой изображения.

Истории о "гаджетах в прошлом" периодически появляются и даже привлекают внимание известных людей. Так, когда-то генеральный директор Тим Кук пошутил, что заметил что-то похожее на iPhone на старинном голландском полотне, хотя, конечно, это лишь интерпретация.

По словам Кука, рассматривая одну из картин в музее, он вдруг заметил предмет, который очень напоминал современный смартфон, пишет CNBC. Речь идет о работе Питер де Хух под названием "Мужчина передает письмо женщине в зале", написанную еще в 17 веке.

Картина "Мужчина передает письмо женщине в зал" / фото CNBC

Я всегда думал, что знаю, когда был изобретен iPhone, но после этой картины уже не так уверен,

– пошутил он.

На самом деле загадочный "гаджет" на полотне – это обычное письмо, которое один из персонажей передает другому. Однако его форма и то, как его держат, действительно могут напоминать смартфон.

