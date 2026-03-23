У мережі обговорюють загадкову знахідку: на фотографії пляжу 1940-х років користувачі помітили чоловіка, який, на їхню думку, тримає мобільний телефон. Знімок, зроблений на пляжі Тован у Корнуоллі, показує відпочивальників воєнного часу, однак одна деталь привернула особливу увагу, розповідається у Express.

Як на фотографії 1940-х років знайшли "людину з майбутнього"?

У центрі кадру видно чоловіка в коричневому костюмі, який ніби дивиться на предмет, схожий на сучасний смартфон. Світлина швидко стала вірусною у соціальних мережах, де користувачі почали жартувати про "мандрівника в часі". Дехто переконаний, що це незаперечний доказ подорожей у часі, тоді як інші припускають, що чоловік міг тримати сигарету або інший предмет.

Подібні "випадки" вже траплялися раніше. Користувачі неодноразово знаходили на старих відео та картинах об'єкти, які нагадують сучасні гаджети. Зокрема, схожі теорії виникали щодо фільмів початку 20 століття та навіть класичних творів мистецтва. Втім, експерти наголошують: такі "знахідки" найчастіше пояснюються оптичними ілюзіями або неправильним трактуванням зображення.

Історії про "гаджети в минулому" періодично з'являються і навіть привертають увагу відомих людей. Так, колись генеральний директор Тім Кук пожартував, що помітив щось схоже на iPhone на старовинному голландському полотні, хоча, звісно, це лише інтерпретація.

За словами Кука, розглядаючи одну з картин у музеї, він раптом помітив предмет, який дуже нагадував сучасний смартфон, пише CNBC. Йдеться про роботу Пітер де Хух під назвою "Чоловік передає лист жінці в залі", написану ще у 17 столітті.

Я завжди думав, що знаю, коли був винайдений iPhone, але після цієї картини вже не такий впевнений,

– пожартував він.

Насправді ж загадковий "гаджет" на полотні – це звичайний лист, який один із персонажів передає іншому. Однак його форма й те, як його тримають, справді можуть нагадувати смартфон.

