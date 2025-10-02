Мало кто догадывается, но одно из ключевых изобретений современной почты появилось именно в Украине. Со временем ее использование распространилось по всему миру.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.

Как харьковское изобретение упростило жизнь миллиардам?

Мало кто знает, но одно из важнейших изобретений, без которого сегодня невозможно представить современную почту, родилось именно в Украине.

Алферов рассказал, что именно в 1932 году в Харькове впервые ввели почтовый индекс в цифровом формате. Историк добавил, что в Лондоне еще в XIX веке, а впоследствии и в США в начале XX века уже использовали индексы, но они были в виде аббревиатур и содержали комбинации букв и цифр.

Почтовый индекс изобрели в Харькове в 1932 году / Фото GettyImages

Однако в Харькове создали уникальную систему, которая содержала исключительно цифровые коды, по которым можно было определить не только город, но и конкретную улицу и даже ее часть. Именно эта модель легла в основу современных почтовых индексов, которые сейчас используются во всем мире.

Когда появились почтовые марки?

Как пишет Britannica, почтовую марку изобрел английский учитель Роуленд Хилл. Первые марки были выпущены в Великобритании в 1840 году, одновременно в США они появились только в 1847 году.

В начале марки печатали на листах бумаги, и их было трудно отделить друг от друга, поэтому люди вырезали их ножницами. В 1850-х годах производители начали делать между марками перфорацию – ряды маленьких отверстий, которые упрощали отделение.

Почтовые марки / Фото Unsplash

До конца XX века марки приходилось облизывать, чтобы они становились липкими, прежде чем наклеить на конверт. Впоследствии почтовые службы начали выпускать марки с клейким слоем, который не нуждался в смачивании.

