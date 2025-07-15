Под каким именем был крещен князь Владимир Великий

15 июля в Украине отмечают День государственности, приуроченный к годовщине крещения Киевской Руси. Перед этим событием крестился сам князь Владимир Великий.

Накануне крещения Руси самого князя окрестили в городе Херсонес, что сейчас на территории Крыма. Больше об этом расскажет 24 Канал.

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Под каким именем крестили Владимира?

Сейчас Владимир является привычным христианским именем, под которым могут окрестить в церкви. Однако в Х веке это было языческое имя, поэтому для того, чтобы принять новую веру, князь должен был получить новое церковное имя.

Поэтому Владимира Великого окрестили под именем Василий. Кстати, по легендам, впоследствии в Херсонесе Владимир Великий построил церковь в честь своего небесного покровителя.

После крещения князь сделал христианство государственной религией Руси и породнился с Византийской империей, взяв себе в жены принцессу Анну Порфирогенету.



Крещение Владимира Великого / Фреска Владимирского собора, Виктор Васнецов

Кстати, крещение Владимира Великого сделало Херсонес важным городом в истории украинской государственности, поэтому и неудивительно, что руины древнего города были изображены на реверсе банкноты 1 гривна в сериях 1992 и 1996 годов.

До 2023 года День крещения Руси отмечали в день памяти Владимира Великого, который канонизирован церковью как равноапостольный святой, однако после перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь дата празднования сместилась на 13 дней. Историки уверяют, что точная дата крещения как самого Владимира, так и Руси в целом точно не определена.