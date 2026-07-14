Всего 48 пунктов: в сети обсуждают "нескромное" детское письмо украинской девочки к Николаю

Пока одни в детстве просили у святого Николая шоколадку или одну заветную игрушку, другие подходили к делу гораздо основательнее. Именно такое письмо на днях стало вирусным в Threads и заставило тысячи украинцев вспомнить свои детские желания.

24 Канал расскажет, почему список из 48 пунктов так тронул и рассмешил пользователей сети.

Почему письмо так удивило пользователей сети?

Автор поста @roksoliana____ показала письмо, которое написала еще в детстве. Оно оказалось настолько обширным, что пользователи шутят: святому Николаю пришлось бы взять дополнительную смену.

В списке она подробно перечислила все, что хотела получить от святого Николая. В список попали конфеты, косметика, гранаты, духи, диск "Закрытая школа", кроссовки, книги, лосины, туника, мандарины, шоколадки, апельсины, колготки, киви, бананы, закладки, трусики, носки, гольф, журналы и другие пункты, которые пользовательница уже не показала.

Много улыбок вызвал и сам формат письма. Одна из пользовательниц пошутила, что девочка даже не стала тратить время на традиционное обращение к святому Николаю: "А где вступительная часть? "Дорогой Святой Николай, целый год я была послушной..." – сразу к списку", – написала она.

Другие обратили внимание, что список выглядит совсем не по-детски.

Скромность боялась Роксоланки,

– пошутила еще одна комментаторша.

Забавным пожеланием для многих стала туника. Пользователи признавались, что это слово мгновенно перенесло их в 2000-е, когда туники и болеро были едва ли не самой модной одеждой.

В комментариях люди также начали вспоминать свои письма к Николаю. Одна девушка написала, что тоже просила игру Winx и так сильно ждала подарок, что проснулась посреди ночи, чтобы проверить подушку, а когда нашла диск – сразу бросилась устанавливать игру, несмотря на просьбы мамы ложиться спать.

В итоге обычный детский список желаний превратился в теплую волну воспоминаний о временах, когда самой большой проблемой было уместить все свои мечты в одном письме к святому Николаю.