24 Канал розповість, чому список із 48 пунктів так розчулив і розсмішив користувачів мережі.

Чому мережу так здивував лист?

Авторка допису @roksoliana____ показала лист, який написала ще в дитинстві. Він виявився настільки масштабним, що користувачі жартують: святий Миколай мав би взяти додаткову зміну.

У списку вона детально перелічила все, що хотіла отримати від святого Миколая. До списку потрапили цукерки, косметика, гранати, парфуми, диск "Закрита школа", кросівки, книжки, лосіни, туніка, мандарини, шоколадки, апельсини, колготи, ківі, банани, закладки, трусики, шкарпетки, гольф, журнали та інші пункти, які користувачка вже не показала.

Багато усмішок викликав і сам формат листа. Одна з користувачок пожартувала, що дівчинка навіть не стала витрачати час на традиційне звернення до святого Миколая: "А де вступна частина? "Дорогий Святий Миколаю, цілий рік я була чемною..." – одразу до списку", – написала вона.

Інші звернули увагу, що список виглядає зовсім не по-дитячому.

Скромність боялася Роксоланку,

– пожартувала ще одна коментаторка.

Кумедним побажанням для багатьох стала туніка. Користувачі зізнавалися, що це слово миттєво повернуло їх у 2000-ні, коли туніки та болеро були чи не наймоднішим одягом.

У коментарях люди також почали згадувати власні листи до Миколая. Одна дівчина написала, що теж просила гру Winx і настільки чекала подарунок, що прокинулася серед ночі перевірити подушку, а коли знайшла диск – одразу кинулася встановлювати гру, попри прохання мами лягати спати.

Зрештою звичайний дитячий список бажань перетворився на теплу хвилю спогадів про часи, коли найбільшою проблемою було вмістити всі свої мрії в одному листі до святого Миколая.