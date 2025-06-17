Не детская подборка: Злата Огневич поделилась любимыми пикантными книжками

Литература бывает разной – как по форме, так и по жанру или стилю. В частности в Украине растет интерес к пикантной литературе.

В частности о своих любимых книгах рассказала певица Злата Огневич. О подборке пикантных книг рассказывает 24 Канал со ссылкой на страницу артистки в TikTok.

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Подборка эротических книг от Златы Огневич

Певица представила свои 4 любимые книги, которые точно не стоит читать детям. И первой стал роман Сьерры Симоне "Священник", о котором говорил едва ли не весь украинский букток. Это история о священнике, который 3 года служил в церкви, но его жизнь изменилась, когда на исповедь пришла привлекательная женщина. Священник встает перед выбором – соблюсти свои обеты или отдаться своему желанию. И, как можно понять, выбирает он точно не первый вариант. Злата Огневич называет книгу "грешно прекрасной".



"Священник" / Фото Yakaboo

Вторая книга – "Через грех я воскресаю" Коры Рейли. Две части истории повествуют о парне, родителей которого убила мафия. Став взрослым он решил отомстить боссу мафии, похитив его дочь. И как говорит Злата Огневич, парень совсем не ожидал, что пленница станет его личным испытанием.



"Через грех я воскресаю" / Фото Yakaboo

"Пуговицы и кружево" Пенелопы Скай – третья история в подборке певицы. Это история о девушке, которую похитили торговцы людьми. И наконец чтобы стать свободной, она должна собрать 365 пуговиц. Но сможет ли она?



"Пуговицы и кружево" / Фото Yakaboo

И четвертая история – "Выше неба" Лиз Томфорд. Это роман о бортпроводнице, которая сопровождает популярную хоккейную команду в новом сезоне. Один из игроков команды имеет огромную популярность среди девушек, но на стюардессу его "чары" не действуют. Однако от неприязни их отношения перерастут и что-то совсем другое.



"Выше неба" / Фото Yakaboo

Как видите, эротика – это не только видео, но и книги,

– подытожила певица.

Злата Огневич рассказывает о любимых пикантных книгах: смотрите видео

В комментариях к видео певица попросила посоветовать ей другие книги же этого жанра и сделать это может каждый.