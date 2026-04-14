Потеряли интерес к "дистанционке": как теперь хотят работать зуммеры

Представители поколения Z начали массово отказываться от дистанционного формата работы. Причина такого решения кроется вовсе не в продуктивности.

О том, каких изменений в работе хочет поколение Z, пишет The Independent.

Как сегодня хотят работать представители поколения Z?

Новое исследование показало, что четверо из десяти представителей поколения Z предпочитают работу в офисе, ведь чувствуют себя одинокими во время работы из дома.

Многие из них начали карьеру во время локдаунов, когда дистанционный формат стал нормой, и фактически не имели опыта постоянной работы в офисе. По словам исследователей, это лишило их привычных форм неформального общения, таких как совместные обеды или встречи после работы.

В отчете, основанном на опросе 8 тысяч взрослых в Великобритании, также отмечается, что именно молодые работники больше всего страдают от одиночества. Особенно это касается тех, кто работает в сфере блогинга или соцсетей. Почти 60% инфлюенсеров признались, что стремятся найти работу с более живой социальной средой.

В то же время многие из них уже сделали выбор в пользу офисной работы. В частности, 24-летний помощник по связям с общественностью Том Браун рассказал, что после нескольких лет на "дистанционке" начал чувствовать себя изолированным и решил сменить работу ради психологического комфорта.

Когда я искал новое место, я специально выбирал вакансии с офисом, чтобы у меня были коллеги, с которыми можно общаться в обеденное время и гулять после работы,

– отметил он.

Браун также добавил, что возвращение в офис положительно повлияло на его самочувствие.

В каких сферах хотят работать зумеры больше всего?

Как сообщает CNBC, представители поколения Z все чаще выбирают карьеру в сфере медиа и развлечений, в частности из-за того, что многие молодые люди воспринимают деятельность инфлюенсера в соцсетях как перспективный карьерный путь.

По данным отчета Morning Consult, примерно 57% представителей поколения Z заявили, что хотели бы стать инфлюенсерами, если бы имели такую возможность.

Рост популярности платформ вроде TikTok, Instagram и YouTube способствовал формированию нового класса предпринимателей – "креаторов". В эту группу входят фрилансеры, бизнес-коучи, геймеры и другие специалисты, которые делятся собственным опытом и зарабатывают на этом.

