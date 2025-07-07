Откуда в Сумах Покровская площадь и связана ли она с городом в Донецкой области
- Покровская площадь в Сумах получила свое название от церкви, которая была разрушена в 1932 году.
- Историческое название площади вернули в 2009 году после нескольких голосований.
Покровск – город в Донецкой области, который уже длительное время является одной из основных целей россиян. Интересно, что в другом прифронтовом городе, в Сумах, есть площадь созвучная с его названием.
Однако на самом деле Покровская площадь в Сумах не имеет ничего общего с этим городом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Откуда в Сумах Покровская площадь
На самом деле название площади, которая расположена вблизи к центру города, происходит от церкви, которой уже сейчас не существует. Говорится о Покровской церкви, которую закрыли в середине 1920-х. Впоследствии там устроили крематорий, а уже в 1932 вместе с колокольней здание взорвали.
Покровская церковь в Сумах / Фото с сайта: "Большая Украинская Энциклопедия"
Кроме этого, ранее на этом же месте было кладбище. Вероятно. говорится о захоронении 17-первой половины 18 века, ведь на картах 1768 года кладбища там уже не обозначают. Следовательно, его на тот момент уже закрыли.
Во время оккупации СССР эта площадь называлась Красной площадью, а во время оккупации нацистской Германией она была названа в честь Адольфа Гитлера.
Историческое название, то есть ту, которую площадь носит сейчас, она получила обратно в 2009 году после того, как проект несколько раз выносили на голосование.
К слову, существует несколько версий происхождения названия улицы Крещатик, одна из которых связана с перекрещиванием долин, образовавших Крещатик. Другая версия утверждает, что название происходит от местности, где Крещатицкий поток впадал в Почайну, место крещения Руси.