Откуда в Сумах Покровская площадь и связана ли она с городом в Донецкой области

Покровск – город в Донецкой области, который уже длительное время является одной из основных целей россиян. Интересно, что в другом прифронтовом городе, в Сумах, есть площадь созвучная с его названием.

Однако на самом деле Покровская площадь в Сумах не имеет ничего общего с этим городом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Не "окраина": как возникло название "Украина" и что оно означает

Откуда в Сумах Покровская площадь

На самом деле название площади, которая расположена вблизи к центру города, происходит от церкви, которой уже сейчас не существует. Говорится о Покровской церкви, которую закрыли в середине 1920-х. Впоследствии там устроили крематорий, а уже в 1932 вместе с колокольней здание взорвали.



Покровская церковь в Сумах / Фото с сайта: "Большая Украинская Энциклопедия"

Кроме этого, ранее на этом же месте было кладбище. Вероятно. говорится о захоронении 17-первой половины 18 века, ведь на картах 1768 года кладбища там уже не обозначают. Следовательно, его на тот момент уже закрыли.

Во время оккупации СССР эта площадь называлась Красной площадью, а во время оккупации нацистской Германией она была названа в честь Адольфа Гитлера.

Историческое название, то есть ту, которую площадь носит сейчас, она получила обратно в 2009 году после того, как проект несколько раз выносили на голосование.

К слову, существует несколько версий происхождения названия улицы Крещатик, одна из которых связана с перекрещиванием долин, образовавших Крещатик. Другая версия утверждает, что название происходит от местности, где Крещатицкий поток впадал в Почайну, место крещения Руси.