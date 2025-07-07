Однак насправді Покровська площа у Сумах не має нічого спільного із цим містом. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Звідки у Сумах Покровська площа

Насправді ж назва площі, яка розташована поблизу до центру міста, походить від церкви, якої вже зараз не існує. Мовиться про Покровську церкву, яку закрили у середині 1920-х. Згодом там влаштували крематорій, а вже у 1932 разом з дзвіницею будівлю підірвали.



Покровська церква в Сумах / Фото з сайту: "Велика Українська Енциклопедія"

Крім цього, раніше на цьому ж місці був цвинтар. Ймовірно, мовиться про поховання 17-першої половини 18 століття, адже на картах 1768 року кладовища там вже не позначають. Отже, його на той момент вже закрили.

Під час окупації СРСР ця площа називалась Червоною площею, а під час окупації нацистською Німеччиною вона була названа на честь Адольфа Гітлера.

Історичну назву, тобто ту, яку площа носить зараз, вона отримала назад у 2009 році після того, як проєкт кілька разів виносили на голосування.

До слова, існує кілька версій походження назви вулиці Хрещатик, одна з яких пов'язана із перехрещенням долин, що утворили Хрещатик. Інша версія стверджує, що назва походить від місцевості, де Хрещатицький потік впадав у Почайну, місце хрещення Русі.