Даже фанаты фильма "Король" с Шаламе могут не знать, как именно снимали фото для постера

Не все знают, что для главного постера фильма "Король" использовали обычное фото со съемочной площадки, на котором изображены Тимоти Шаламе и режиссер Дэвид Мишо. Несмотря на это, финальный результат получился хорошим и выглядит как полноценная постановочная работа.

В соцсетях уже не впервые можно увидеть, как фанаты публикуют постер с актером Тимоти Шаламе, который сыграл главную роль в фильме "Король". Но есть одна интересная деталь этого постера, а именно то, как его создали. 24 Канал решил разобраться в этом вопросе и нашел действительно интересные подробности.

Какой сюжет фильма "Король"?

"Король" (2019) – это историческая драма о принце Генрихе V, который сначала живет как беззаботный и мятежный юноша, избегая обязанностей при дворе, рассказывается на платформе Netflix. Он отдаляется от королевской жизни, не желая становиться частью жестокой политики и войны.

После смерти отца ситуация резко меняется: Генрих вынужден взойти на трон и взять ответственность за страну. Он превращается из "принца-гуляки" на правителя, который должен принимать сложные решения в условиях войны и политических интриг.

Основной конфликт фильма разворачивается вокруг его борьбы за власть в Англии и войны с Францией, в частности известной битвы при Азенкуре. Генрих постепенно осознает, что корона – это не только титул, но и огромное бремя, где каждое решение имеет последствия для тысяч людей. В роли Генриха V – актер Тимоти Шаламе.



Тимоти Шаламе / фото Getty

Как проходили съемки фильма по мнению Тимоти Шаламе?

В своем интервью Тимоти Шаламе поделился впечатлениями от съемок исторической драмы "Король" и подготовки к роли Генриха V. Как рассказывает Screenrant, актер признался, что для него важно было показать внутреннюю неуверенность персонажа, даже в моменты его наибольшей силы.

Идея заключалась в том, что персонаж не до конца уверен в собственных словах. В нем есть сомнение и осознание бремени власти, даже когда он произносит свои самые сильные речи,

– отметил Шаламе.

Актер добавил, что участие в масштабных средневековых сценах стало для него уникальным опытом, который позволил глубже почувствовать характер героя и атмосферу эпохи.

Чем особенный постер к фильму "Король"?

После выхода фильма "Король" фанаты начали обращать внимание на официальный постер ленты, который выглядел чрезвычайно "живым" и менее постановочным, чем обычно бывает в киноафишах. Впоследствии выяснилось интересную деталь: за основу постера действительно взяли обычное закулисное фото со съемочной площадки.



Фото со съемок / фото Screenrant

На нем Тимоти Шаламе сидит в кресле, а рядом стоит режиссер Дэвид Мишо. Именно этот кадр и стал базой для финального промо-изображения, которое позже было отредактировано и использовано как официальный постер фильма. Несмотря на это, результат получился на удивление удачным. Без знания контекста сложно догадаться, что это не постановочная студийная съемка, а случайный кадр из съемочного процесса.

Какую еще интересную деталь увидели украинцы в постере фильма "Король"?

Куда же без мема, который украинцы могут сделать буквально из чего угодно. Так же произошло и во время обсуждения постера фильма "Король": один из пользователей обратил внимание, что на бронежилете актера отражаются очень знакомые черты лица. Ниже было прикреплено изображение лисы, которая недавно стала популярным интернет-мемом.

Лиса на бронежилете Тимоти Шаламе / тредс serhii_tomchuk

И действительно, те, кто раньше видел эту лису, сразу увидят сходство.

