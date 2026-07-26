Эта необычная башня стала местной достопримечательностью: ее построили исключительно для коз
Иногда туристов привлекают не старинные замки или небоскребы, а совершенно неожиданные места. В американском штате Иллинойс одной из таких достопримечательностей стала необычная кирпичная башня, построенная исключительно для коз.
Сооружение, известное как Tower of Baa-Goat, в настоящее время считается самой высокой башней для коз в мире. Она расположена на ферме недалеко от городка Виндзор и уже много лет привлекает туристов, пишет Atlas Obscura.
Как появилась башня?
Идея принадлежала супругам Дэйву и Марсии Джонсон. После строительства дома у них остался кирпич, и хозяин решил использовать его для необычного проекта.
Вдохновением послужила фотография башни для коз на винодельне Fairview Winery в Южной Африке. Именно там для коз обустроили своеобразную "игровую площадку" с винтовым подъемником.
Строили сооружение практически без чертежей – только по фотографии. Из-за ошибки в расчетах диаметр башни получился немного больше, чем планировалось, поэтому пришлось добавить еще один полный виток спиральной рампы. Так случайно сооружение стало самой высокой башней такого типа в мире.
Почему козы так полюбили башню?
Башню заселили козами породы заанен, которые происходят из Швейцарских Альп. Они известны не только высокой молочной продуктивностью, но и любовью к высоте.
По словам владелицы фермы Марсии Джонсон, только что козы увидели новое сооружение, они сразу же начали подниматься наверх. Один козленок даже в двухдневном возрасте добрался до самой вершины, но не знал, как спуститься обратно. После нескольких попыток малыш научился преодолевать спиральный путь самостоятельно.
Внутри башни оборудованы небольшие площадки, где животные могут отдыхать, а часто они просто садятся на ступеньки и наблюдают за всем, что происходит вокруг.
Как выглядит это необычное сооружение?
Башня имеет высоту около 9,5 метра и диаметр примерно 2,3 метра. Вокруг нее проходит длинная спиральная рампа, по которой козы беспрепятственно поднимаются на самую вершину.
Снаружи сооружение напоминает сказочную башню с остроконечной крышей, а рядом установлена табличка на французском языке Bienvenue ("Добро пожаловать").
Шутка заключается в том, что надпись предназначена не для людей, а для швейцарских коз, которые происходят из франкоязычной части страны.
Сначала о необычной башне написали местные газеты, впоследствии о ней узнали крупные американские СМИ. С годами ферма превратилась в популярную туристическую достопримечательность, куда люди специально приезжают посмотреть на коз, которые с легкостью поднимаются почти на высоту трехэтажного дома.
По словам Марсии Джонсон, животные совсем не боятся гостей. Сначала они могут прятаться в башне, но быстро выходят наружу, с удовольствием позволяя себя гладить и фотографировать.