В сети время от времени возникают тренды, которые вызывают немалый ажиотаж. На этот раз появились сообщения о розыгрышах с помощью искусственного интеллекта.

Все началось с того, что девушка опубликовала сообщение о том, что решила пошутить над своим мужем и попросила ИИ сгенерировать картинку, где якобы к ним пришли и устроили скандал. Однако на этом сообщении все не закончилось, пишет 24 Канал.

В чем суть пранка?

После того, как мужчина поехал в другой город, чтобы поменять аккумулятор в авто, женщина решила его разыграть. Она попросила ИИ сгенерировать изображение будто к ним в квартиру пришел другой человек, чтобы поссориться из-за поцарапанной машины.

Она прикрепила фото, которое действительно очень похоже на настоящее. После этого она начала писать, что он неадекватный ат роется в шкафах. Мужчина заметно занервничал и отрицал, что мог поцарапать чью-то машину. Женщина решила не останавливаться и попросила ИИ сгенерировать еще одно фото: якобы пришел ссориться еще один человек.

Сообщение стало очень популярным – его просмотрели более 300 тысяч пользователей.

Однако на пранке мужчины все не закончилось. Другая пользовательница поделилась, как попыталась так же разыграть свою бабушку. Она также сгенерировала фото якобы к ней пришел мужчина и говорит, что ждет бабушку. Она растерялась и даже предположила, что человек "больной".

Что еще активно обсуждали в сети?

На странице ДТЭК опубликовали напоминание о передаче показателей, ведь это важно сделать до 1 октября. Однако, вероятно, они не ожидали такой бурной реакции.

В комментариях собрались ценители красивых снимков. Цепочку просмотрели более 50 тысяч человек. Одним из самых популярных вопросов было, придет ли именно этот высотник проверять показатели на 9 этаж, говорилось в заметке в threads. Компании даже пришлось написать отдельный комментарий с ответом.

Какая песня может считаться "гимном" миллениалов?