И причиной судебного иска фактически стал сериал "Великолепный век". Кто и почему подал в суд на Роксолану и Сулеймана – расскажет 24 Канал со ссылкой на egedesonsoz.com.

Почему на Роксолану и Сулеймана подали в суд?

Спустя почти 5 веков после смерти на султана Османской империи Сулеймана I и его жену Гюррем Султан, более известную как Роксолана, подали в суд. Это случилось в 2014 году.

Истцом стал житель города Бурсы Хасан Коз и причиной стала казнь сына Сулеймана І и его наложницы Махидевран Мустафы. Иск мужчина подал после выхода серии сериала "Величественного века", где как раз показали казнь старейшего наследника престола. Виновниками убийства Коз назвал Сулеймана, Гюррем Султан и их зятя Рустема-пашу, который был великим визирем.



Хасан Коз с заявлением на Сулеймана, Роксолану и Рустема-пашу / Фото из соцсетей мужчины

Более того, Коз требовал проведения эксгумации тела шехзаде Мустафы, который похоронен в Бурсе. Основной целью иска стало осуждение Сулеймана и всех причастных к убийству Мустафы и оправдание шехзаде. Однако по заявлению Коза уголовное дело так и не возбудили, а суд не проводили. Однако мужчина создал довольно громкий инфоповод.

Почему сериал стал поводом для иска?

Казнь Мустафы – один из самых конфликтных вопросов в османской истории. Одни историки считают его жертвой, другие – бунтарем, который получил заслуженное наказание 6 октября 1553 года по приказу собственного отца.

Однако в сериале "Величественный век" как раз придерживались версии, которая изображает Мустафу как невинную жертву интриг Роксоланы и ее зятя, что и привело к этой казни.

