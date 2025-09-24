Кулинарные предпочтения исторических фигур – это всегда интересно и познавательно. Однако часто они окутаны выдумками и домыслами значительно больше, чем реальными фактами, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Turkish Cuisine.

Какие блюда любила Роксолана?

Прямых исторических данных о кулинарных предпочтениях Хюррем отсутствуют, поэтому исследователи опираются на касательные документы, которые могут помочь составить представление о трапезе тех времен. Стандартное меню гарема и дворца включало закуски, соленья, сыры, оливки, вареное мясо, холодные блюда и салаты.

Во дворце все блюда ели руками / Фото Pexels

Фавориткам султана, среди которых была и Хюррем, предоставляли отдельную порцию овощей, например, баклажаны, огурцы и зелень. Также в меню была курятина и другие виды мяса.

Конечно, на столе могли быть и знаменитые восточные десерты, однако во дворце султана предпочитали фрукты.

Какое правило Сулейман нарушил ради Хюррем?

Как рассказала исследовательница Александра Шутко, султаны ели отдельно, сидя на больших подушках на полу. Согласно многовековой традиции, султаны ели сами, даже родственники не имели права делить с ним трапезу и ждали в комнатах или во дворе, пока падишах завершит обед.

Наложницы султана ели стоя вокруг круглого стола / Фото Ukr-Ayna

Однако ради Хюррем Сулейман Великолепный нарушил эту многовековую традицию – и любимая ела вместе с ним. Впоследствии этому примеру последовали и его преемники.

Пила ли Хюррем кофе?

Кофе был очень популярным в Османской империи, поэтому вполне возможно, что Хюррем проводила с любимым время за кофепитием. Приготовлением этого напитка во дворце занимался отдельный штат.

Кстати, слово "чашка" пришло к нам именно из Турции. Так называли посуду, из которой медленно смаковали напиток, буквально по капле.

Какие еще интересные факты о Хюррем?