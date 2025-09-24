Кулінарні вподобання історичних постатей – це завжди цікаво та пізнавально. Однак часто вони оповиті вигадками та домислами значно більше, аніж реальними фактами, розповідає 24 Канал з посиланням на Turkish Cuisine.

Які страви любила Роксолана?

Прямих історичних даних про кулінарні вподобання Хюррем відсутні, тож дослідники опираються на дотичні документи, які можуть допомогти скласти уявлення про трапезу тих часів. Стандартне меню гарему та палацу включало закуски, соління, сири, оливки, варене мʼясо, холодні страви та салати.

В палаці всі страви їди руками / Фото Pexels

Фавориткам султана, серед яких була і Хюррем, надавали окрему порцію овочів, наприклад, баклажани, огірки та зелень. Також в меню була курятина та інші види мʼяса.

Звісно, на столі могли бути й знамениті східні десерти, однак в палаці султана надавали перевагу фруктам.

Яке правило Сулейман порушив заради Хюррем?

Як розповіла дослідниця Олександра Шутко, султани їли окремо, сидячи на великих подушках на підлозі. Згідно з багатовіковою традицією, султани їли самі, навіть родичі не мали права ділити з ним трапезу та чекали у кімнатах чи на подвірʼї, поки падишах завершить обід.

Наложниці султана їли стоячи довкола круглого столу / Фото Ukr-Ayna

Однак заради Хюррем Сулейман Пишний порушив цю багатовікову традицію – і кохана їла разом з ним. Згодом цей приклад наслідували і його наступники.

Чи пила Хюррем каву?

Кава була дуже популярною в Османській імперії, тож цілком можливо, що Хюррем проводила з коханим час за кавуванням. Приготуванням цього напою в палаці опікувався окремий штат.

До речі, слово "філіжанка" прийшло до нас саме з Туреччини. Так називали посуд, з якого повільно смакували напій, буквально по краплині.

Які ще цікаві факти про Хюррем?