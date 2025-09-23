У доньки Кейт Мідлтон та принца Вільяма є улюблений снек, який дійсно може здивувати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Mirror.

Що любить їсти принцеса Шарлотта?

Про смакові вподобання своєї доньки розповіла Кейт Мідлтон. За її словами, принцеса Шарлотта любить їсти оливки. Часто діти її віку обходять стороною такі продукти, проте вона дійсно полюбляє їх.



Принцеса Шарлотта любить їсти оливки / Фото Pexels

Оливки, звісно, не можна вважати повноцінною стравою, однак вони можуть бути хорошим перекусом. Гастрономічні звички членів королівської родини завжди залишають у центрі уваги. Це не дивно, адже іноді вони можуть здивувати.

У монаршій родині Великої Британії діють навіть певні заборони на продукти. Наприклад, королю Чарльзу ІІІ заборонено їсти часник. Крім цього, також вся сім'я не вживає фуа-гра через жорстоке поводження з качками, яких вирощують для приготування цієї страви.

Який улюблений сніданок короля Великої Британії?

Король Чарльз ІІІ на сніданок обирає домашній хліб, свіжі фрукти та фруктові соки, зокрема щоденно просить дві сливи, але з'їдає лише одну, мовиться у виданні Express.

Коли ж кухар вирішив відправити йому всього одну сливу, то він попросив додати ще одну.

Що любить їсти Кейт Мідлтон?