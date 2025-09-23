Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів перекладач жестової мови Ігор Шавро.
Скільки жестових мов існує у світі?
Шавро розповів, що сьогодні у світі налічується понад 300 різних жестових мов, якими користуються понад 70 мільйонів людей. Він зазначив, що кожна країна зазвичай має власну національну жестову мову, а іноді навіть кілька.
Наприклад, не існує "англійської жестової мови", у США, Великій Британії та Австралії зовсім різні жестові мови, які кардинально відрізняються одна від одної.
В Україні є своя національна Українська жестова мова (УЖМ), що виникла і почала розвиватися понад 200 років тому із появою на території сучасної України перших навчальних закладів для глухих, а формування УЖМ як окремої мови припало на кінець ХІХ – початок XX століть,
– розповів Шавро.
У світі існують понад 300 жестових мов / Фото GettyImages
Хоча універсальної жестової мови немає, перекладач наголошує, що завдяки тому, що в усіх жестових мовах переважна більшість жестових одиниць на позначення предметів, явищ та емоцій є іконічними, глухим носіям різних жестових мов значно простіше долати комунікаційні бар'єри, ніж носіям різних усних мов.
Хто придумав жестову мову?
Як пише Українське товариство глухих, жестові мови є природними мовами, створеними не окремими людьми, а цілими спільнотами глухих жестомовних людей. Вони виникали поступово, у процесі спілкування кількох поколінь, і, як будь-які інші мови, постійно розвиваються та змінюються.
Як змінюють жестові мови:
- зникають певні жести, які використовувалися для передавання значення, що нині вже є застарілим і непотрібним;
- з'являються нові жести, які позначають ті значення, потреба в яких з’явилася у жестомовних людей лише нещодавно;
- запозичуються жести з інших жестових мов.
Яка мова найбільш споріднена з українською?
Найбільш спорідненою з українською мовою за лексикою, граматикою та фонетикою є білоруська. На другому місці за схожістю – польська, хоча вона і належить до західнослов'янської групи мов.
Словацька та чеська мови теж мають певну схожість з українською, зокрема у лексиці та фонетиці, і нерідко українці та словаки розуміють одне одного без перекладу.
Цікаво, що російська мова виявилася лише п’ятою за спорідненістю з українською, і основні відмінності між ними помітні передусім у фонетиці.