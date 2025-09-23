Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів перекладач жестової мови Ігор Шавро.

Скільки жестових мов існує у світі?

Шавро розповів, що сьогодні у світі налічується понад 300 різних жестових мов, якими користуються понад 70 мільйонів людей. Він зазначив, що кожна країна зазвичай має власну національну жестову мову, а іноді навіть кілька.

Наприклад, не існує "англійської жестової мови", у США, Великій Британії та Австралії зовсім різні жестові мови, які кардинально відрізняються одна від одної.

В Україні є своя національна Українська жестова мова (УЖМ), що виникла і почала розвиватися понад 200 років тому із появою на території сучасної України перших навчальних закладів для глухих, а формування УЖМ як окремої мови припало на кінець ХІХ – початок XX століть,

– розповів Шавро.

У світі існують понад 300 жестових мов / Фото GettyImages

Хоча універсальної жестової мови немає, перекладач наголошує, що завдяки тому, що в усіх жестових мовах переважна більшість жестових одиниць на позначення предметів, явищ та емоцій є іконічними, глухим носіям різних жестових мов значно простіше долати комунікаційні бар'єри, ніж носіям різних усних мов.

Хто придумав жестову мову?

Як пише Українське товариство глухих, жестові мови є природними мовами, створеними не окремими людьми, а цілими спільнотами глухих жестомовних людей. Вони виникали поступово, у процесі спілкування кількох поколінь, і, як будь-які інші мови, постійно розвиваються та змінюються.

Як змінюють жестові мови:

зникають певні жести, які використовувалися для передавання значення, що нині вже є застарілим і непотрібним;

з'являються нові жести, які позначають ті значення, потреба в яких з’явилася у жестомовних людей лише нещодавно;

запозичуються жести з інших жестових мов.

Яка мова найбільш споріднена з українською?