У дочери Кейт Мидлтон и принца Уильяма есть любимый снек, который действительно может удивить. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Что любит есть принцесса Шарлотта?

О вкусовых предпочтениях своей дочери рассказала Кейт Мидлтон. По ее словам, принцесса Шарлотта любит есть оливки. Часто дети ее возраста обходят стороной такие продукты, однако она действительно любит их.



Принцесса Шарлотта любит есть оливки / Фото Pexels

Оливки, конечно, нельзя считать полноценным блюдом, однако они могут быть хорошим перекусом. Гастрономические привычки членов королевской семьи всегда оставляют в центре внимания. Это неудивительно, ведь иногда они могут удивить.

В монаршей семье Великобритании действуют даже определенные запреты на продукты. Например, королю Чарльзу III запрещено есть чеснок. Кроме этого, также вся семья не употребляет фуа-гра из-за жестокого обращения с утками, которых выращивают для приготовления этого блюда.

Какой любимый завтрак короля Великобритании?

Король Чарльз III на завтрак выбирает домашний хлеб, свежие фрукты и фруктовые соки, в частности ежедневно просит две сливы, но съедает только одну, говорится в издании Express.

Когда же повар решил отправить ему всего одну сливу, то он попросил добавить еще одну.

Что любит есть Кейт Мидлтон?