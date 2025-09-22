У серіалі Хюррем постає рішучою, розумною, чарівною жінкою, яка здатна підкорити серце володаря світу та жорстоко покарати ворогів. Але чи справді вона була такою? 24 Канал розповідає про цікаві міфи про дружину султана, чия історія підкорила мільйони, з посиланням на "Локальну історію".

Чи справді її звали Роксолана?

Насправді немає жодних історичних підтверджень того, як насправді звали Хюррем. Міфи про те, що вона Настя або Олександра Лісовська, зʼявилися значно пізніше.

Серіал про Хюррем став сенсацією / Скриншот з відео

Щодо самого імені Роксолана, то так османи називали дівчат з території польського королівства Рутенії, або ж Роксоланії. Відтак, для історії вона повинна залишитися Хюррем, що означає "весела", "радісна", "усміхнена". Так її назвали у гаремі, куди вона потрапила невільницею у юному віці – і це імʼя залишилося з нею на все життя.

Чи плела Хюррем інтриги?

Можливо, адже у палаці султана була висока конкуренція за владу. Однак вона була зовсім не такою жорстокою, як це показано у серіалі.

Роксолана у виконанні Ольги Сумської: відео

Наприклад, Паргали Ібрагім-паша став жертвою власної пихи, адже додавав до свого титулу "головнокомандувач", а двічі навіть надіслав листа від султана, який ні про що не здогадувався! А син наложниці Махідевран Мустафа також був страчений за те, що зрадив батька та обʼєднався з венеційцями та шахом Тахмаспа.

Чи була Хюррем знатного походження?

Цей міф зʼявився завдяки тому, що султан намагався легітимізувати свій шлюб з коханою в очах польського короля. На його думку, знатне походження полонянки мало б зберегти повагу усіх конкурентів на міжнародній арені. Як розповідає портал "Український інтерес", Самуель Твардовський казав, що Хюррем – донька священника з Рогатина, однак це він знав лише зі слів турків.

Втім, після одруження з Сулейманом Хюррем величали "королевою" не лише піддані, а й східні та західні монархи.

Які ще є цікаві факти про Хюррем?