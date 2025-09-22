В сериале Хюррем предстает решительной, умной, очаровательной женщиной, которая способна покорить сердце властителя мира и жестоко наказать врагов. Но действительно ли она была такой? 24 Канал рассказывает об интересных мифах о жене султана, чья история покорила миллионы, со ссылкой на "Локальную историю".

Читайте также Узнавали по обломкам, цензурировали несколько лет: факты о Георгии Гонгадзе, которые стоит знать

Действительно ли ее звали Роксолана?

На самом деле нет никаких исторических подтверждений того, как на самом деле звали Хюррем. Мифы о том, что она Настя или Александра Лисовская, появились значительно позже.

Сериал о Хюррем стал сенсацией / Скриншот из видео

Что касается самого имени Роксолана, то так османы называли девушек с территории польского королевства Рутении, или Роксолании. Поэтому, для истории она должна остаться Хюррем, что означает "веселая", "радостная", "улыбающаяся". Так ее назвали в гареме, куда она попала невольницей в юном возрасте – и это имя осталось с ней на всю жизнь.

Плела ли Хюррем интриги?

Возможно, ведь во дворце султана была высокая конкуренция за власть. Однако она была совсем не такой жестокой, как это показано в сериале.

Роксолана в исполнении Ольги Сумской: видео

Например, Паргали Ибрагим-паша стал жертвой собственной спеси, ведь добавлял к своему титулу "главнокомандующий", а дважды даже прислал письмо от султана, который ни о чем не догадывался! А сын наложницы Махидевран Мустафа также был казнен за то, что предал отца и объединился с венецианцами и шахом Тахмаспа.

Была ли Хюррем знатного происхождения?

Этот миф появился благодаря тому, что султан пытался легитимизировать свой брак с возлюбленной в глазах польского короля. По его мнению, знатное происхождение пленницы должно было сохранить уважение всех конкурентов на международной арене. Как рассказывает портал "Украинский интерес", Самуэль Твардовский говорил, что Хюррем – дочь священника из Рогатина, однако это он знал только со слов турок.

Впрочем, после женитьбы с Сулейманом Хюррем величали "королевой" не только подданные, но и восточные и западные монархи.

Какие еще есть интересные факты о Хюррем?