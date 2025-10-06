І причиною судового позову фактично став серіал "Величне століття". Хто та чому подав до суду на Роксолану і Сулеймана – розповість 24 Канал з посиланням на egedesonsoz.com.

Чому на Роксолану і Сулеймана подали до суду?

Через майже 5 століть після смерті на султана Османської імперії Сулеймана І і його дружину Гюррем Султан, більш відому як Роксолана, подали до суду. Це трапилося у 2014 році.

Позивачем став мешканець міста Бурси Хасан Коз і причиною стала страта сина Сулеймана І і його наложниці Махідевран Мустафи. Позов чоловік подав після виходу серії серіалу "Величного століття", де якраз показали страту найстаршого спадкоємця престолу. Винуватцями убивства Коз назвав Сулеймана, Гюррем Султан і їхнього зятя Рустема-пашу, котрий був великим візиром.



Хасан Коз із заявою на Сулеймана, Роксолану та Рустема-пашу / Фото з соцмереж чоловіка

Ба більше, Коз вимагав проведення ексгумації тіла шехзаде Мустафи, який похований у Бурсі. Основною метою позову стало засудження Сулеймана і всіх причетних до вбивства Мустафи та виправдання шехзаде. Проте за заявою Коза кримінальну справу так і не порушили, а суду не проводили. Проте чоловік створив доволі гучний інфопривід.

Чому серіал став приводом для позову?

Страта Мустафи – одне з найбільш конфліктних питань в османській історії. Одні історики вважають його жертвою, інші – бунтарем, який отримав заслужене покарання 6 жовтня 1553 року за наказом власного батька.

Проте у серіалі "Величне століття" якраз притрималися версії, котра зображає Мустафу як невинну жертву інтриг Роксолани та її зятя, що і призвело до цієї страти.

Чому Роксолана – виняткова постать?