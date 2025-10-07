У мережі час від часу виникають тренди, які викликають чималий ажіотаж. Цього разу з'явились дописи про розіграші за допомогою Штучного інтелекту.

Все почалось із того, що дівчина опублікувала допис про те, що вирішила пожартувати над своїм чоловіком та попросила ШІ згенерувати картинку, де нібито до них прийшли та влаштували скандал. Однак на цьому дописі все не закінчилось, пише 24 Канал.

У чому суть пранку?

Після того, як чоловік поїхав в інше місто, щоб поміняти акумулятор в авто, жінка вирішила його розіграти. Вона попросила ШІ згенерувати зображення ніби до них у квартиру прийшов інший чоловік, щоб посваритись через подряпану машину.

Допис, з якого все почалось: дивіться пост

Вона прикріпила фото, яке дійсно дуже схоже на справжнє. Після цього вона почала писати, що він неадекватний ат риється у шафах. Чоловік помітно занервував та заперечував, що міг подряпати чиюсь машину. Жінка вирішила не зупинятись і попросила ШІ згенерувати ще одне фото: нібито прийшов сваритись ще один чоловік.

Допис став дуже популярним – його переглянули понад 300 тисяч користувачів.

Однак на пранку чоловіка все не закінчилось. Інша користувачка поділилась, як спробувала так само розіграти свою бабусю. Вона також згенерувала фото нібито до неї прийшов чоловік і каже, що чекає на бабусю. Вона розгубилась та навіть припустила, що чоловік "хворий".

Користувачка вирішила розіграти бабусю: дивіться пост

Що ще активно обговорювали у мережі?

На сторінці ДТЕК опублікували нагадування про передачу показників, адже це важливо зробити до 1 жовтня. Однак, ймовірно, вони не очікували такої бурхливої реакції.

У коментарях зібрались поціновувачі гарних знімків. Ланцюжок переглянули понад 50 тисяч людей. Одним із найпопулярніших питань було, чи прийде саме цей висотник перевіряти показники на 9 поверх, мовилось у дописі в threads. Компанії навіть довелось написати окремий коментар із відповіддю.

