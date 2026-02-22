Почему Елизавета II умышленно дольше ела на банкетах: неожиданная причина
- Елизавета II намеренно замедляла темп еды на официальных приемах, чтобы гости могли спокойно завершить трапезу.
- В повседневной жизни королева отдавала предпочтение простой еде, хотя на государственных пирах подавались изысканные блюда.
За семь десятилетий на троне Елизавета II стала символом стабильности и преданности традициям. Она строго придерживалась королевского протокола –от жизни в Букингемском дворце до сдержанности в публичных эмоциях.
Большинство правил для нее были не просто формальностью, а частью обязанности, пишет Express. Впрочем, на государственных пирах существовала одна традиция, к которой королева подходила по особому.
Какой была традиция Елизаветы II на пирах?
По этикету гости должны завершать трапезу тогда, когда это делает монарх. Стоило королеве отложить вилку, и все остальные должны были последовать ее примеру. Однако Елизавета ІІ не хотела, чтобы кто-то оставался голодным из-за протокола.
Эксперт по этикету Лора Виндзор, которую учил бывший сотрудник королевской семьи, рассказала, что в повседневной жизни королева ела довольно быстро, но в компании намеренно замедлялась. Таким образом монархиня давала гостям возможность спокойно насладиться ужином и доесть блюда без спешки.
Несмотря на то, что государственные банкеты отличались изысканными ингредиентами, в повседневной жизни королева предпочитала простую пищу. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди вспоминал, что ее бережливость объяснялась воспитанием в военные годы. Деликатесы вроде лобстера, икры или фуа-гри подавали только по случаю официальных приемов.
В обычные дни Елизавета II довольствовалась простой домашней кухней, к примеру, пастой с мясом. В такой мелочи – желании дать другим время и комфорт, проявлялась настоящая королевская забота.
Какие блины любила Елизавета II?
Королева Елизавета II предпочитала блины с ореховым привкусом, приготовленным методом "beurre noisette", пишет hellomagazine. Среди начинок королева Елизавета выбирала ветчину, сыр и лук-порей. Также королевская семья среди сторонников клики, поэтому там также любят блины с лимоном и сахаром, а также с джемом и сливками.
