Не только с маршмеллоу: 5 нестандартных вариантов приготовления какао для холодных вечеров

Многие воспринимают какао как сладкий напиток исключительно с маршмеллоу, однако классический вариант далеко не единственный. Для тех, кому надоел привычный вкус, существуют оригинальные рецепты, которые способны приятно удивить.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

Смотрите также Вы удивитесь результату: 3 неожиданные приложения, которые могут значительно улучшить вкус зеленого чая

Пряные специи

Насладитесь ароматами мексиканского какао и добавьте к напитку корицу, кайенский перец или чили-порошок, чтобы сделать его более пряным.

Какао можно разнообразить добавив пряные специи / Фото Unsplash

Смесь специй для тыквенного пирога также прекрасно подойдет. Она добавит оттенки гвоздики, имбиря и мускатного ореха. Кардамон тоже гармонично сочетается с какао и даже в небольшом количестве способен придать напитку особый вкус.

Nutella

Растворите ложку Nutella в горячем молоке, чтобы получить нежное какао с выразительным ореховым ароматом. Для более насыщенного вкуса добавьте тертый шоколад и немного слегка подслащенных взбитых сливок.

Кофе

Крепко заваренный кофе или порция эспрессо превратят обычное какао в напиток, который на вкус будет подобен мокки.

Интересным будет сочетание кофе и какао / Фото Unsplash

При отсутствии кофемашины можно использовать растворимый кофе, смешав его с горячим молоком.

Ароматные взбитые сливки

Какао прекрасно сочетается со взбитыми сливками, но вместо магазинных лучше приготовить домашние с дополнительными вкусами.

Взбитые сливки с корицей, имбирем, коричневым сахаром, шоколадом или ванильной стружкой значительно улучшат вкус вашего какао.

Поджарьте маршмеллоу

Если вы не представляете какао без маршмеллоу, можно сделать напиток несколько интереснее, поджарив его. Это придаст более выразительный вкус и особый вид.

Маршмеллоу в какао можно поджарить / Фото Unsplash

Кухонная горелка поможет создать легкую карамельную корочку и аромат. Сверху напиток можно посыпать измельченным крекером.

Какая разница между какао и горячим шоколадом?

Какао и горячий шоколад часто путают между собой, хотя это разные напитки. Как пишет Coffeeok, какао-порошок – это обезжиренная форма, полученный из какао-массы, которая используется для приготовления напитков. Какао менее сладкий и содержит меньше жиров, чем шоколад. Для приготовления какао, порошок растворяют в молоке или воде.

Горячий шоколад готовят из настоящего шоколада, содержащего какао-масло. Его растапливают и смешивают с молоком, в результате чего напиток получается более густым и насыщенным. В отличие от какао, горячий шоколад имеет кремовую текстуру и обычно более выраженную сладость.

Как можно улучшить вкус кофе?