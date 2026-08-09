Никто не планировал их создавать: 5 популярных продуктов, появившихся случайно

Некоторые популярные сегодня продукты появились не благодаря многолетним экспериментам, а в результате обычных случайностей. Их изобретатели порой просто пытались исправить ошибку или найти замену отсутствующему ингредиенту.

Со временем некоторые из этих открытий стали неотъемлемой частью рациона миллионов людей в разных странах. О том, какие продукты были изобретены случайно и как это произошло, рассказывает 24 Канал.

Печенье с шоколадной крошкой

Печенье с шоколадной крошкой, которое сегодня известно во всем мире, появилось благодаря неожиданной замене ингредиента. Его изобрела Рут Грейвс Уэйкфилд в 1930-х годах, когда она работала поварихой в отеле Toll House Inn в штате Массачусетс.

Печенье с шоколадной крошкой / Фото Unsplash

Однажды во время приготовления фирменного печенья у Уэйкфилд закончился кондитерский шоколад. Тогда она взяла плитку шоколада Nestlé, разломала ее на кусочки и добавила в тесто. Повариха ожидала, что шоколад растает во время выпечки.

Однако произошло иначе. Кусочки не растаяли полностью, а остались внутри теста. Так в печенье появились характерные шоколадные вкрапления, которые впоследствии стали его главной особенностью.

Картофельные чипсы

История картофельных чипсов также связана с недовольным клиентом. В 1853 году повар одного из ресторанов в Нью-Йорке пытался угодить посетителю, которому не понравился жареный картофель. Клиент пожаловался, что она была слишком толстой и размокшей.

В ответ повар нарезал картофель максимально тонкими ломтиками и обжарил их до хрустящей корочки. Результат оказался неожиданно удачным.

Картофельные чипсы / Фото Unsplash

Вместо неудачной порции картофеля на столе оказалась новая закуска. Картофельные чипсы быстро стали популярными, а со временем превратились в одну из самых известных закусок в мире.

Фруктовое мороженое на палочке

История фруктового мороженого на палочке началась в 1905 году со случайности, которая произошла с 11-летним Фрэнком Эпперсоном.

Однажды холодным вечером мальчик оставил на улице стаканчик со смесью порошковой соды, воды и ароматизатора. Внутри осталась и палочка, которой он перемешивал напиток.

Фруктовое мороженое на палочке / Фото Unsplash

За ночь жидкость замерзла, превратившись в сладкий лед на палочке. Утром Эпперсон легко достал его из стаканчика, потянув за палочку.

Так случайный эксперимент стал основой для популярного замороженного десерта, который сегодня выпускают во множестве вкусов и вариаций.

Кукурузные хлопья

Кукурузные хлопья также стали результатом неожиданного эксперимента с зерном. Супружеская пара, работавшая с пшеницей, однажды оставила вареную пшеницу на открытом воздухе дольше, чем планировалось, из-за чего она зачерствела.

Однако выбрасывать ее не стали. Вместо этого пшеницу раскатали в тонкий пласт, а затем поджарили. Так получились тонкие и хрустящие хлопья.

Кукурузные хлопья / Фото Unsplash

Их начали подавать на завтрак, и этот способ употребления зерновых стал популярным. Впоследствии неожиданное открытие стало основой для создания большой компании по производству хлопьев, а сам продукт стал популярным выбором для быстрого утреннего приема пищи.

Сыр

Вероятно, сыр появился вскоре после того, как люди начали одомашнивать животных для получения молока в 6000 году до нашей эры.

В древности молоко перевозили в сосудах, изготовленных из кишок животных. В них естественным образом содержится сычужный фермент, способствующий свертыванию молока.

Сыр / Фото Unsplash

Благодаря этому молоко могло превращаться в твердую массу. Люди заметили, что такая пища имеет приятный вкус и к тому же хранится дольше, чем свежее молоко. Так постепенно появился один из древнейших продуктов.