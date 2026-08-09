Згодом деякі з цих відкриттів стали невіддільною частиною раціону мільйонів людей у різних країнах. Про те, які продукти винайшли випадково та як це сталося, розповідає 24 Канал.

Печиво з шоколадною крихтою

Печиво з шоколадною крихтою, яке сьогодні знають у всьому світі, з'явилося завдяки несподіваній заміні інгредієнта. Його винайшла Рут Грейвс Вейкфілд у 1930-х роках, коли вона працювала кухаркою в готелі Toll House Inn у штаті Массачусетс.

Печиво з шоколадною крихтою / Фото Unsplash

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Одного разу під час приготування фірмового печива у Вейкфілд закінчився кондитерський шоколад. Тоді вона взяла плитку шоколаду Nestlé, розламала її на шматочки та додала до тіста. Кухарка очікувала, що шоколад розплавиться під час випікання.

Однак сталося інакше. Шматочки не розтанули повністю, а залишилися всередині тіста. Так у печиві з'явилися характерні шоколадні вкраплення, які згодом стали його головною особливістю.

Картопляні чипси

Історія картопляних чипсів також пов'язана з невдоволеним клієнтом. У 1853 році кухар одного з ресторанів у Нью-Йорку намагався догодити відвідувачу, якому не сподобалася смажена картопля. Клієнт поскаржився, що вона була надто товстою та розмоклою.

У відповідь кухар нарізав картоплю максимально тонкими скибочками та обсмажив їх до хрусткої скоринки. Результат виявився несподівано вдалим.

Картопляні чипси / Фото Unsplash

Замість невдалої порції картоплі на столі опинилася нова закуска. Картопляні чипси швидко стали популярними, а згодом перетворилися на одну з найвідоміших закусок у світі.

Фруктовий лід на паличці

Історія фруктового льоду на паличці почалася у 1905 році з випадковості, яка сталася з 11-річним Френком Епперсоном.

Одного холодного вечора хлопчик залишив на вулиці стаканчик із сумішшю порошкової соди, води та ароматизатора. Всередині залишилася й паличка, якою він перемішував напій.

Фруктовий лід на паличці / Фото Unsplash

За ніч рідина замерзла, перетворившись на солодкий лід на паличці. Вранці Епперсон легко дістав його зі стаканчика, потягнувши за паличку.

Так випадковий експеримент став основою для популярного замороженого десерту, який сьогодні випускають у безлічі смаків і варіацій.

Кукурудзяні пластівці

Кукурудзяні пластівці також стали результатом несподіваного експерименту із зерном. Пара, яка працювала з пшеницею, одного разу залишила варену пшеницю на відкритому повітрі надовше, ніж планувалося, через що вона зачерствіла.

Однак викидати її не стали. Натомість пшеницю розкачали в тонкий пласт, а потім підсмажили. Так отримали тонкі та хрусткі пластівці.

Кукурудзяні пластівці / Фото Unsplash

Їх почали подавати на сніданок, і цей спосіб вживання зернових став популярним. Згодом несподіване відкриття стало основою для створення великої компанії з виробництва пластівців, а сам продукт став популярним вибором для швидкого ранкового прийому їжі.

Сир

Ймовірно, сир з'явився незабаром після того, як люди почали одомашнювати тварин для отримання молока у 6000 році до нашої ери.

У давнину молоко перевозили в посуді, виготовленому з кишок тварин. У них природним чином міститься сичужний фермент, який сприяє згортанню молока.

Сир / Фото Unsplash

Через це молоко могло перетворюватися на тверду масу. Люди помітили, що така їжа має приємний смак і до того ж зберігається довше, ніж свіже молоко. Так поступово з'явився один із найдавніших продуктів.