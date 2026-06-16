Программа "еКнига" бьет рекорды: объявлен рейтинг самых популярных изданий 2026 года
Украинская молодежь массово тратит государственные выплаты на создание собственных домашних библиотек. Каждому украинцу по достижении 18 лет открываются не только приятные "бонусы" совершеннолетия, но и возможность получить от государства тысячу гривен в рамках программы "еКнига".
Портал "Дія" опубликовал рейтинг самых продаваемых книг по этой программе, и среди них есть действительно неожиданные позиции.
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От мрачных романов до саморазвития: топ предпочтений
Программой "єКнига" уже воспользовались 279 255 украинцев, а общая сумма выплат составляет более 256 миллионов гривен.
Тенденции чтения 18-летних в 2026 году демонстрируют интересный микс: от провокационных триллеров до глубокой психологии. Абсолютным лидером продаж стала дилогия Х. Д. Карлтона "Игра в кошки-мышки. Книга 1: Преследование Аделины".
Наряду с художественной литературой молодежь активно инвестирует в ментальное здоровье.
В списке самых популярных изданий:
- Психология и устойчивость: "Эта гора — это вы" Брианны Вест и "Стены в моей голове" Владимира Станчишина.
- Классика смыслов: неизменный бестселлер Виктора Франкла "Человек в поисках истинного смысла".
- Продуктивность: "Атомные привычки" Джеймса Клира.
В топ также вошли художественные издания: "Хирург. Книга 1" Тесс Герритсен, "Если бы он был со мной" Лоры Новлин, "Тысяча памятных поцелуев" Тилли Коул.
Самые популярные книги среди украинской молодежи / yakaboo.ua
Украинский контекст: Жадан и Кидрук в топе
Несмотря на засилье переводных романов Коллин Гувер и Пенелопы Дуглас, спрос на украинских авторов остается высоким.
Чаще всего в корзины молодых читателей попадают книги Сергея Жадана, Лины Костенко, Макса Кидрука и Иллариона Павлюка. Это свидетельствует о спросе на современную интеллектуальную прозу и качественную украинскую поэзию.
Цифровое удобство: как и где покупают
Хотя эстетика физических книжных магазинов привлекает многих (44% покупок), большинство молодежи – 56% предпочитает онлайн-шопинг. Самыми активными читателями оказались жители Киева, а также Львовской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей.
Напомним, что получить средства на книги могут украинцы, которым в 2026 году исполняется 18 лет. Программа действует через приложение "Дія", а воспользоваться выплатой можно в течение года после дня рождения.