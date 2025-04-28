"Уничтожение Рима близко": что известно о пророчестве Малахия и почему его так боятся

Уже 7 мая в Ватикане начнется конклав, где будут избирать 267-го Папу Римского – преемника Франциска. Однако немалое количество верующих пугает пророчество святого Малахия.

Дело в том, что так называемое пророчество содержит короткие фразы с описаниями каждого следующего понтифика, однако последний предусмотрен Папа Франциск умер 21 апреля 2025 года. Что это за пророчество, почему его боятся и стоит ли в него верить – рассказывает 24 Канал.

Интересно Солома, смола, уголь, сера: как кардиналы делают белый и черный дым над Сикстинской капеллой

Как выглядит пророчество

В пророчестве святого Малахия, который жил в XII веке, есть 108 коротких фраз на латыни, которые описывают пап и антипап – то есть тех, кто называл себя Папой и часть Церкви его таким признавала, но в официальный перечень понтификов они не включены.

Например, пророчество об Иоанне Павле II звучало как "От солнечного затмения". Понтифик действительно родился в день частичного солнечного затмения, а в день его похорон полное затмение наблюдали в Тихом океане.

По этому пророчеству Франциск – последний Папа Римский, так называемый Петр Римлянин, при котором Рим будет уничтожен.

Во время последних гонений Святой Римской Церкви займет Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества мучений; по завершении чего город семи холмов будет уничтожен, и Судья страшный будет судить народ свой. Конец,

– говорится в пророчестве.



Папа Франциск / Фото Getty Images

Интересно, что это пророчество является одной из причин, почему римские папы не выбирают себе имя Петр. Первым и единственным папой с этим именем был апостол Петр.

Что не так с пророчеством

Дело в том, что впервые о пророчестве мир узнал только в 1595 году, когда его опубликовал историк Арно де Вион. Ни один из современников святого Малахия не упоминал о его пророчестве и никакие источники не упоминают о нем до де Виона.

Кроме того, пророчества до 1595 года являются более конкретными и точными, а вот те, что после – несколько размыты и смыслы не очевидны. То есть если не знать, что в день рождения Кароля Войтылы в Индийском океане было частичное солнечное затмение, то пророчество о нем звучит непонятно.

Многие историки склоняются к тому, что пророчество является фальшивкой и было создано для того, чтобы влиять на конклав и выборы следующих Пап. Из-за размытости пророчества те или иные кардиналы могли утверждать, что святой Малахия писал именно о них.

Сейчас сторонники пророчества ищут в биографии Франциска имя Петр, чтобы подтвердить теорию, что он и есть Петр Римлянин. Но интересно, что избрание следующего Папы не будет аргументом против проротства для тех, кто верит в него – есть теории о том, что между пророческим Бенедиктом XVI и Петром Римлянином должно быть еще несколько пап, но вот сколько – неизвестно.