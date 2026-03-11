Этот школьный пример сбивает с толку всех: где "подводный камень"
- Школьный пример вызвал споры в сети из-за различных интерпретаций порядка математических действий.
- Для его решения необходимо воспользоваться правилом PEMDAS.
На первый взгляд – обычный школьный пример, но он неожиданно разделил пользователей сети на несколько лагерей. Люди называют разные ответы и убеждают друг друга, что именно их вариант правильный.
Эту математическую головоломку опубликовал в соцсети X пользователь BreakTheSilos.
Какое уравнение вызывает споры в сети?
Школьный пример, который разделил пользователей сети, имеет такой вид: 6 × 6 - 6 ÷ 6. В комментариях под заметкой пользователи предлагали различные варианты ответа.
Некоторые считали, что в финальном результате должно получиться 5, другие же убеждали, что решение – 35 или даже 36.
Уравнение, которое поставило пользователей в тупик / Фото пользователя BreakTheSilos
Однако, чтобы получить правильный результат, нужно вспомнить правило порядка выполнения математических действий, известное по аббревиатуре PEMDAS:
- скобки (Parentheses);
- степени (Exponents);
- умножение (Multiplication);
- деление (Division);
- сложение (Addition);
- вычитание (Subtraction).
В этом примере нет ни скобок, ни степеней, поэтому сначала выполняем умножение: 6 × 6 = 36. После этого нужно выполнить деление: 6 ÷ 6 = 1. Последним шагом является вычитание: 36 - 1, что дает правильный ответ – 35.
За решение каких математических задач платят миллионы?
В 2000 году Институт математики Клея в Кембридже, штат Массачусетс, учредил семь премиальных задач. Они были выбраны Научным консультативным советом ИМК после консультаций с ведущими математиками мира. Отбирали классические и исторически значимые вопросы, которые годами оставались нерешенными.
Совет директоров Института математики Клея назначил за решение каждой проблемы премию в 1 миллион долларов.
За решение некоторых математических задач готовы платить миллионы / Фото Unsplash
По состоянию на март 2026 года только одна из семи "проблем тысячелетия" официально считается решенной – это гипотеза Пуанкаре. Интересно, что математик Григорий Перельман, который нашел решение, отказался от премии в 1 миллион долларов.
Какая есть еще математическая головоломка на внимательность?
Математические головоломки помогают проверить внимательность и скорость мышления, но они часто сбивают с толку из-за спешки. У вас есть всего 7 секунд, чтобы решить следующий пример.
Перед вами математическое выражение: 3 × 3 - 3 ÷ 3 + 3 = ?. Задача заключается в том, чтобы найти правильный ответ за ограниченное время.
Чтобы не ошибиться, стоит помнить о порядке выполнения математических действий.