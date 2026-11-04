Queen чуть не получили другое название: как группа могла войти в историю музыки

Сегодня название Queen известно во всем мире, а песни группы стали классикой рок-музыки. Однако в начале карьеры музыканты могли выбрать совсем другое название для своего коллектива. Один из вариантов даже не напоминал название группы, которая впоследствии собирала стадионы.

История группы Queen началась еще до появления Фредди Меркьюри в ее составе. Тогда музыканты искали свое собственное звучание и название, которое впоследствии должно было стать узнаваемым во всем мире, пишет 24 Канал.

Какое название могли выбрать музыканты

До того, как стать Queen, коллектив назывался Smile. В его составе играли гитарист Брайан Мэй, барабанщик Роджер Тейлор и вокалист и басист Тим Стаффелл.

Когда Стаффелл покинул группу в 1970 году, к музыкантам присоединился Фредди Меркьюри. Именно он предложил сменить название на Queen.

Меркьюри считал, что это слово звучит величественно, выразительно и легко запоминается. Несмотря на некоторые споры из-за его неоднозначных ассоциаций, музыканты в конце концов согласились.

Почему группа остановилась на названии Queen

Фредди Меркьюри хотел, чтобы название отражало масштаб и характер будущего коллектива. Queen звучало лаконично, имело сильный символический оттенок и хорошо вписывалось в сценический образ музыкантов.

Впоследствии именно под этим названием группа выпустила хиты Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions и Another One Bites the Dust. Queen стала одной из самых известных рок-групп в истории музыки, а ее название превратилось в узнаваемый символ целой эпохи.