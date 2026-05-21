"Ты делаешь сальто – и вдруг исчезает свет": артистка цирка честно раскрыла закулисье профессии

Большинство из нас хотя бы раз в жизни были в цирке и, затаив дыхание, восхищались сложными трюками, опасными сальто и яркими костюмами артистов. Но за идеальной картинкой на манеже скрываются изнурительные тренировки, постоянные переезды, травмы и жизнь в бешеном ритме.

Узнавать детали о той или иной профессии всегда интересно, особенно когда речь идет о творческой сфере. 24 Канал пообщался с цирковой артисткой Анастасией Стецюк и расспросил ее о самых интересных деталях профессии: от начала карьеры и первых контрактов за рубежом до жизни на гастролях, сложностей работы и неожиданных ситуаций во время выступлений.

Что стоит за аплодисментами зрителей: откровенно о жизни цирковой артистки

Расскажите, пожалуйста, о себе и о том, как в вашей жизни появился спорт и цирковое искусство?

Меня зовут Анастасия, мне 22 года, и я работаю цирковой артисткой. Помню, когда мне было 6 лет, я обожала смотреть телепередачу "Україна має талант", и там постоянно выступали цирковые артисты и акробаты. О цирке я тогда не задумывалась, а вот акробатика меня очень заинтересовала. Я еще тогда сказала своим родителям: "Хочу так же".

Как сейчас помню: сижу на уроке в школе, это был 1 класс, и приходит тренер по спортивной акробатике набирать группу детей на тренировку. Я сразу попросила визитку с номером телефона, и уже на следующий день была в зале.

Анастасия / фото предоставлены для 24 Канала

Тренировалась я в Винницкой школе акробатики – сильнейшей школе в Украине. Так началась моя спортивная карьера с 6 лет. Цирковое искусство в моей жизни появилось гораздо позже, после завершения спортивной карьеры в 15 лет. Я выполнила норматив мастера спорта Украины, а потом узнала, что существует цирковая академия, в которой готовят цирковых артистов. Недолго думая, я поступила в академию в Киеве, и с того момента моя жизнь изменилась на 180 градусов.

Мечтали ли вы с детства работать артисткой цирка, или это стало неожиданным поворотом в жизни?

Как я уже отвечала в первом вопросе, о существовании академии, где обучают будущих цирковых артистов, я узнала от тренера. Это "Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств". Поэтому так – это был неожиданный поворот в жизни, ведь я хотела продолжать карьеру, но уже не спортивную.

С детства я мечтала стать актрисой, сниматься в кино, постоянно учила разные сценки из мультфильмов и показывала их родителям, будто в театре. В принципе, я не очень далеко отошла от этой мечты, потому что цирк – это то же актерское мастерство, только без текста. Когда закончится моя цирковая карьера – кто знает, возможно, эта мечта станет реальностью.

С чего начинался ваш путь в этой сфере и как вы получили свою первую работу в цирке?

Путь в цирковой сфере начался с обучения в академии и регулярных тренировок. Год я стабильно училась, тренировалась и готовилась к тому, о чем еще сама не знала. Почему только год? Потому что потом я уже начала работать, и следующие два года обучения были онлайн.

Сейчас я работаю сама в жанре эквилибристики, но на тот момент я тренировалась и впоследствии начала работать в паре с парнем – это была смешанная пара, где я была верхней, а он нижним. То есть он держал меня, бросал, ловил, мы делали акробатические трюки и поддержки – все так же, как было в спорте.

Впоследствии нас заметил режиссер циркового шоу "Другие" в Киеве. Именно так и началась моя цирковая карьера. Но успели мы поработать всего три недели, потому что потом начался карантин из-за COVID-19, и в Украине все закрылось, к большому сожалению.

Как сложилось, что вы начали работать за границей? Каким был путь к этой работе?

2021 год – это был год нашего выпуска. От академии мы поехали во Львовский цирк с шоу, поставленным режиссером, с которой я сотрудничаю до сих пор. Именно она отобрала нас в шоу, которое называлось "Круг". Первым контрактом за рубежом стал немецкий цирк "Weihnachtszirkus". Тогда мне было 17 лет. Сейчас за спиной уже немало контрактов, и впереди, думаю, еще больше.

Возникали ли у вас трудности в начале карьеры: физические, эмоциональные или связанные с переездами и адаптацией?

Были трудности с языком, потому что я сразу начала работать за границей, а английский на тот момент у меня был не на очень высоком уровне. Из-за этого было достаточно сложно общаться с людьми и другими артистами в цирке. Еще одна сложность – это постоянная смена коллектива на контрактах. Новый контракт – новые люди в команде.

Ты за определенное время привыкаешь к людям, находишь настоящих друзей, а потом вдруг вы уже на разных контрактах и общаетесь только по телефону. Но в целом не могу сказать, что были какие-то серьезные трудности. Для меня начало карьеры было в кайф.

С переездами тоже проблем почти не было. Только постоянное ощущение: "Вау, мы летим в Америку? Это что, Нью-Йорк, и я здесь буду работать?" – только положительные эмоции. Все было легко и спокойно, как и сейчас, в принципе.

В чем заключается суть вашей работы и как выглядит типичный рабочий день артистки цирка?

Суть работы циркового артиста – не просто "делать трюки", а создавать эмоцию, атмосферу и восторг у зрителя. Еще одна важная часть – это дарить людям ощущение чуда. Даже когда артист сам уставший или переживает сложный период, он выходит на манеж и создает магию для зала. Для многих артистов цирк – это не просто профессия, а образ жизни.

Мой типичный рабочий день – это макияж и прическа, потом я иду разминаться и выставлять реквизит. После этого отрабатываю два шоу: днем и вечером, а потом еще иду на тренировку. Домой возвращаюсь после 12 ночи.

Именно так я сейчас живу и работаю на контракте в Германии. Бывали контракты, когда у тебя три шоу в день, и ты буквально проводишь весь день в цирке: с утра до вечера. Но это не значит, что мы не живем жизнь вне цирка. За пределами цирка мы обычные люди.

Какой у вас график работы и насколько сложно постоянно жить в разъездах и менять города или страны?

Я привыкла к постоянным переездам – моя жизнь это движение. Благодаря своей профессии я путешествую по миру, и за 5 лет работы цирковой артисткой уже побывала в 10 странах.

Легко ли привыкнуть к такому образу жизни, когда приходится постоянно менять локации и быть далеко от дома?

Для меня было легко привыкнуть к такому образу жизни. Я кайфую от того, что постоянно меняю страны или города в стране, где нахожусь. Конечно, я скучаю по родителям, мы очень редко видимся. Но мне повезло в том, что я работаю вместе со своим братом – он тоже цирковой артист. Поэтому частичка семьи всегда рядом. Родители гордятся нами и всегда поддерживают, даже если находятся за тысячи километров от нас.



Какие условия работы в цирке могут удивить людей, которые никогда не видели этого изнутри? Возможно, существуют какие-то необычные правила или запреты для артистов?

В мире цирка есть много вещей, которые для людей "извне" могут выглядеть очень необычно, особенно в гастрольных цирках, где буквально существует отдельный маленький мир. Вот что часто удивляет людей, по моему мнению: артисты могут жить прямо возле цирка: в караванах, трейлерах или служебных апартаментах.

Постоянные переезды: сегодня ты в одном городе, а через несколько дней – уже в другом. График бывает очень жесткий: по 2 – 3 шоу в день плюс репетиции. Многие артисты выходят на манеж даже тогда, когда уставшие, имеют травмы или плохо себя чувствуют. Некоторые годами живут далеко от семьи. И еще момент, который очень удивляет людей: в цирке ты постоянно между двумя мирами. Зритель видит блеск, костюмы и "вау", а за кулисами это часто тяжелый физический труд, недосып, переезды и жизнь на чемоданах.

Также существуют определенные правила. Например, нельзя касаться чужого реквизита без разрешения. Для артиста его реквизит – это святое, особенно если это воздушный реквизит, стоялки, трапеция и тому подобное. Часто нельзя самостоятельно менять костюм, музыку, хореографию, свет или элементы номера без согласования.

Перед выходом на манеж многие артисты не любят "плохих" фраз или лишнего шума – у каждого есть свои суеверия и ритуалы. В некоторых коллективах существует правило: "манеж – не место для личных драм". Даже если между артистами есть конфликт, на шоу все должны работать профессионально. Даже когда в личной жизни не все гладко, не следует переносить это в работу, потому что это очень отвлекает.

На манеж нужно выходить только с мыслью: "Сейчас я работаю, все остальное – потом". В гастрольном цирке также могут быть правила проживания: тишина после определенного времени, порядок в караванах, запрет селить посторонних людей, правила относительно животных или домашних любимцев.

Случались ли с вами необычные или непредсказуемые ситуации во время выступлений?

Да, случались. Например, выключалась музыка во время номера, но останавливаться ты не должен, поэтому продолжаешь выступление, а зритель поддерживает аплодисментами. Бывало и такое, что выключался свет во время трюка, когда я работала в акробатической паре.

Когда ты делаешь сальто в руках партнера, уже зашла на трюк – и вдруг нет света. Конечно, в такие моменты ты останавливаешься, но были случаи, когда свет исчезал просто во время выполнения трюка, и это действительно страшно.

Также я теряла линзу на манеже, а зрение у меня – 6. Представляете, как мне было выполнять трюки в одной линзе: один глаз видит все, а другой – буквально ничего. Таких историй очень много. Есть и те, что связаны с травмами, но это не очень приятно вспоминать.

Насколько трудно физически и эмоционально постоянно выступать на сцене и поддерживать хорошую форму?

В цирке это реально очень изнурительно: и физически, и эмоционально. Тело почти постоянно находится в нагрузке: разминка, шоу, тренировки, несколько выступлений в день, постоянные синяки и мозоли. Нужно постоянно поддерживать хорошую форму, выносливость и вес. Тело для циркового артиста – это буквально рабочий инструмент.

Эмоционально тоже непросто: переезды, мало времени на семью, конкуренция, сравнения, страх травм или потери формы. Есть еще психологические моменты: хорошо ли я сегодня отработала, выгляжу ли "достаточно хорошо", есть ли прогресс.

Все это для нас очень важно. Из-за этого многие артисты живут в постоянном внутреннем давлении. Но в то же время сцена и манеж дают очень сильное ощущение свободы и живой энергии, из-за которого люди часто влюбляются в цирк на всю жизнь.

Какие навыки и черты характера, по вашему мнению, являются обязательными для человека, который хочет работать в цирке?

Для цирка одного таланта обычно недостаточно. Здесь очень многое решают характер и выносливость. Важнейшие черты и навыки – это дисциплина, терпение, сильная психика, ответственность, физическая выносливость, умение работать в команде, самоконтроль, готовность к нестабильности, харизма и подача. И еще одна очень важная вещь – это любовь к сцене и манежу. Потому что без этого выдержать такой образ жизни очень трудно.

Планируете ли вы и в дальнейшем развиваться в этой сфере? Каким в целом видите свое будущее?

Мне всего 22, и останавливаться я пока не собираюсь. Каждый день я развиваюсь в этом направлении, и это закаляет и делает меня еще сильнее. А о том, как я вижу свое будущее, знаю только я сама, поэтому это останется со мной и в моей голове.

Что бы вы посоветовали людям, которые мечтают связать свою жизнь с цирковым искусством?

Я бы посоветовала людям, которые мечтают связать свою жизнь с цирком, сначала честно понять: это не только костюмы, сцена и аплодисменты. Цирк – это постоянный труд, дисциплина, падения, ошибки и умение не сдаваться даже тогда, когда тяжело.

Поэтому главное – не бояться начинать и быть готовыми много работать. Цирк – это искусство, которое требует не только таланта, но и большой любви к своему делу. Поэтому пока горит свет на манеже – история продолжается.