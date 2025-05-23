Работа мечты: в Лондоне предлагают 65 фунтов за час ухода за кошкой с королевскими запросами

В Лондоне появилась вакансия, которая звучит как шутка, но вполне реальна. Там ищут няню для кошки и готовы платить 65 фунтов (более 3,5 тысячи гривен) в час.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео владелицы рекрутинговой компании Found by Felicity Фелити Абботт в TikTok.

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Что входит в обязанности няни для кошки

Абботт поделилась в TikTok необычной вакансией. Из-за довольно необычного набора ежедневных обязанностей будущего работника ее видео быстро стало популярным.

Это самое смешное объявление о работе, которое я когда-либо видела. Работа няни для кошки в Лондоне, 65 фунтов в час, возможность работать как полный, так и неполный день. Клиент – британская короткошерстная кошка,

– отметила Абботт.

В Лондоне появилась вакансия няни для кошки / Фото Unsplash

Среди ежедневных обязанностей: постоянное внимание к кошке, кормление, уход за шерстью, концерты классической музыки и ежемесячные походы в элитный универмаг для покупки игрушек.

"За 65 фунтов в час вы должны играть на пианино кошке и ходить по магазинам. У этого животного жизнь лучше, чем у большинства людей", – пошутила владелица рекрутинговой компании.

Видео вызвало шквал реакций в TikTok и собрало сотни комментариев. Многие пользователи писали, что немедленно согласились бы на такую работу, даже если начальником будет кошка.

В то же время одна из профессиональных нянь для домашних животных поделилась собственным опытом и заметила, что "большинство людей даже не платят 6 фунтов за посещение, не говоря уже о такой сумме".

К слову, в Китае есть гид, который зарабатывает тысячи долларов, поднимая туристок на гору Тайшань, когда они устают. Удивительно, но спрос на его услуги настолько высок, что он начал нанимать команду помощников.