Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео власниці рекрутингової компанії Found by Felicity Феліті Абботт у TikTok.

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Що входить в обов'язки няні для кішки

Абботт поділилася в TikTok незвичайною вакансією. Через доволі незвичний набір щоденних обов'язків майбутнього працівника її відео швидко стало популярним.

Це найсмішніше оголошення про роботу, яке я коли-небудь бачила. Робота няні для кішки в Лондоні, 65 фунтів за годину, можливість працювати як повний, так і неповний день. Клієнт – британська короткошерста кішка,

– зазначила Абботт.

У Лондоні з'явилася вакансія няні для кішки / Фото Unsplash

Серед щоденних обов’язків: постійна увага до кішки, годування, доглядання за шерстю, концерти класичної музики та щомісячні походи до елітного універмагу для покупки іграшок.

"За 65 фунтів на годину ви маєте грати на піаніно кішці та ходити по магазинах. У цієї тварини життя краще, ніж у більшості людей", – пожартувала власниця рекрутингової компанії.

Відео викликало шквал реакцій у TikTok і зібрало сотні коментарів. Багато користувачів писали, що негайно погодилися б на таку роботу, навіть якщо начальником буде кішка.

Водночас одна з професійних нянь для домашніх тварин поділилася власним досвідом та зауважила, що "більшість людей навіть не платять 6 фунтів за відвідування, не кажучи вже про таку суму".

До слова, у Китаї є гід, який заробляє тисячі доларів, піднімаючи туристок на гору Тайшань, коли вони втомлюються. Дивовижно, але попит на його послуги настільки високий, що він почав наймати команду помічників.