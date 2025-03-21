Повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

Дивіться також Назвали головний фактор, який заважає працевлаштуванню жінок

Що відомо про незвичайний заробіток китайця

Сяо Чен працює гідом на горі Тайшань у китайській провінції Шаньдун, супроводжуючи туристів під час підйому на вершину. Часто його клієнтки просять, щоб він підняв їх на останніх 1000 сходинках.

Спершу Чен підтримує туристок за руку, а коли вони більше не можуть йти, бере їх на плечі та піднімає далі.

Сяо Чен придумав незвичний спосіб заробітку / Фото Jam Press

Гора Тайшань, яка входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, розташована на висоті 1533 метри.

Повідомляється, що Сяо Чен заробляє понад 300 000 юанів на рік (приблизно 42 000 доларів США) як "компаньйон для сходження" для своїх клієнток віком від 25 до 40 років.

Він підіймається на гору двічі на день, отримуючи близько 83 доларів США за денний маршрут і близько 54 доларів – за нічний підйом.

Впродовж дня Сяо Чен робить два підйоми на гору / Фото Jam Press

За місяць випускник спортивної школи заробляє приблизно 6 400 доларів. За його словами, він витрачає близько 30 хвилин, щоб донести когось на останній тисячі сходинок до вершини.

Попит на послуги Чена настільки високий, що він уже почав наймати команду помічників, щоб розділити навантаження.

До слова, є майстер, який єдиний в світі виконує ручне нанесення смуг на Rolls-Royce. Всього одна його лінія може збільшити вартість авто на 100 тисяч доларів.