Почему люди все чаще работают во внерабочее время: в Microsoft провели опрос

В современном мире работа отнимает все больше времени, а граница между рабочим и личным временем стирается. Компания Microsoft нашла причину, почему так происходит.

Там установили, что значительная часть сотрудников теперь задерживаются на работе после завершения рабочего дня и даже отказывается от части выходных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider и отчет Microsoft.

Смотрите также Эффективна ли четырехдневная рабочая неделя: что показало исследование

Почему это происходит

Кроме этого, в компании также отметили, что количество рабочих встреч после 20:00 выросло на 16% за год. Также работники получают и отправляют более полусотни рабочих сообщений уже во внерабочее время. Фактически, каждый пятый работает в свои выходные.

Примерно в 22:00 29% рабочих проверяет свои рабочие ящики на почте. Также они это делают до 12:00 на выходных. Говорится о 20%.

Обратите внимание! Ежедневно каждый работник в среднем получает 117 писем и 153 сообщения. Получается, что в среднем сотрудники отвлекаются на письмо, сообщение или встречу каждые 2 минуты.

В Microsoft объяснили такую динамику повышенными требованиями бизнеса по эффективности работников и ростом ожиданий от результатов.

В частности, за последние 5 лет существенно выросли темпы развития и работы, поэтому время, которое раньше можно было потратить на отдых, все чаще отводят на то, чтобы доработать что-то или догнать конкурентов.



Работники все чаще проводят свое личное время за работой / Инфографика Microsoft

В таких условиях возрастает вероятность выгорания работников, поэтому, вероятно, им придется учиться защищать свое право на личное время.

К слову, иногда еще на собеседованиях в отношении кандидатов используют стресс-тест. К этому прибегают для проверки кандидата на выносливость в сложных ситуациях, часто применяется на должностях с высоким уровнем ответственности.