Там встановили, що значна частина співробітників тепер затримуються на роботі після завершення робочого дня та навіть відмовляється від частини вихідних. Про це пише 24 Канал із посиланням на Business Insider та звіт Microsoft.

Дивіться також Чи ефективний чотириденний робочий тиждень: що показало дослідження

Чому це відбувається

Крім цього, у компанії також відзначили, що кількість робочих зустрічей після 20:00 зросла на 16% за рік. Також працівники отримують та надсилають понад пів сотні робочих повідомлень вже у позаробочий час. Фактично, кожен п'ятий працює у свої вихідні.

Приблизно о 22:00 29% робітників перевіряє свої робочі скриньки на пошті. Також вони це роблять до 12:00 на вихідних. Мовиться про 20%.

Зверніть увагу! Щодня кожен працівник у середньому отримує 117 листів та 153 повідомлення. Виходить, що у середньому співробітники відволікаються на лист, повідомлення або зустріч кожні 2 хвилини.

У Microsoft пояснили таку динаміку підвищеними вимогами бізнесу щодо ефективності працівників та зростанням очікувань від результатів.

Зокрема, за останні 5 років суттєво зросли темпи розвитку та роботи, тому час, який раніше можна було витратити на відпочинок, все частіше відводять на те, щоб доопрацювати щось чи наздогнати конкурентів.



Працівники все частіше проводять свій особистий час за роботою / Інфографіка Microsoft

У таких умовах зростає ймовірність вигорання працівників, тому, ймовірно, їм доведеться вчитись захищати своє право на особистий час.

До слова, іноді ще на співбесідах щодо кандидатів використовують стрес-тест. До цього вдаються для перевірки кандидата на витривалість у складних ситуаціях, часто застосовується на посадах з високим рівнем відповідальності.