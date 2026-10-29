"Зеесушный" чуть не довел до инфаркта: украинцы поделились результатами радиодиктанта

После "Радиодиктанта национального единства" украинцы не только обсуждают текст Артура Дроня и чтение Даши Астафьевой и Артура Пройдакова, но и делятся своими результатами. В соцсетях участники признаются, где у них возникли сомнения по поводу знаков препинания, какие слова показались самыми коварными и сколько ошибок они ожидают увидеть после проверки.

В Threads пользователи шутят о запятой, тире и двоеточии, из-за которых приходилось сомневаться прямо во время написания Радиодиктанта. Особое внимание привлекло слово "зеесушный", написание которого стало поводом для обсуждений, пишет 24 Канал.

На какие моменты жалуются участники

Судя по реакциям в сети, больше всего сомнений вызвали именно знаки препинания. Даже те, кому текст показался несложным, не были уверены, правильно ли расставили все запятые и другие знаки.

Каких только вариантов написания самого резонансного слова не придумывали участники Радиодиктанта: "зсушный", "ЗСУшный", "ЗСУ-шный" и даже "зеесушный". Именно последний вариант использовали в официальном тексте диктанта, ведь название аббревиатуры передали словами, а суффикс написали строчными буквами. В то же время написание "ЗСУшный" также допустимо.

Пользовательница @natalya__koval__ призналась, что насчитала в своем Радиодиктанте две ошибки. В частности, она выделила слово "направду" запятыми, а написание "ЗСУшный" и в дальнейшем собирается менять по-своему, шутя, что это ее способ выразить уважение к ВСУ.

Для @14.nataliiaaa также принципиальным оказалось написание слова "ЗСУшный". Женщина возмутилась официальным вариантом "зеесушный" и заявила, что и впредь будет писать название с аббревиатурой заглавными буквами, ведь так она испытывает большее уважение к украинским военным. В то же время она порадовалась, что в целом допустила всего несколько ошибок, а многоточие поставила правильно.

Пользователь Threads @ivanmahuriak проверил свой Радиодиктант и насчитал 11 ошибок. Он также вспомнил, как когда-то ему чуть не аннулировали второе место на языковой олимпиаде из-за того, что он написал "все-таки" по отдельности. Впрочем, мужчина с юмором заметил, что даже серебряные призеры могут ошибаться.

Были и гораздо более критичные, и оттого остроумные самоанализы:

Пользовательница Threads @nadiya_kuprinenko проверила свой радиодиктант и поделилась ошибками. Она не поставила одно тире, добавила лишнее, а также ошиблась со знаками препинания и заглавной буквой. Отдельно женщина упомянула слово "ЗСУшного", но этот вариант написания не считается ошибкой.

Одна из участниц Радиодиктанта, филолог, призналась в TikTok, что набрала около 6 баллов из-за собственных ошибок. Ее подвело слово "зсушный", она забыла о трех точках и перемудрила еще с несколькими словами.

Где ошиблась филолог на Радиодиктанте: смотреть видео

А вот @teawithmillk больше всего расстроили не слова, а знаки препинания. Девушка призналась, что запуталась с двоеточиями и тире, а единственную ошибку в написании слов допустила в словосочетании "пів хвилини", которое написала слитно.

Некоторые знаки препинания подводили участников диктанта не раз:

Пользователь @dreds.art насчитал в своем Радиодиктанте целых 26 ошибок и с юмором поинтересовался, есть ли те, кто ошибся еще больше.

Впрочем, были и счастливчики. Пользовательница Threads @iryna_lekhiv похвасталась, что написала радиодиктант без единой ошибки. Она правильно написала даже слово "зеесушный" и не пропустила ни одного тире, кавычки или восклицательного знака.