Откуда взялось название одного из старейших районов Харькова: происхождение вас удивит
- Название района Москалевка в Харькове происходит от солдат, которые населяли эту территорию в 18 веке, или от имени Меркула Москаля.
- Одна из главных улиц Харькова, когда-то известная как Пушкинская, теперь носит имя украинского философа Григория Сковороды после переименования в январе 2024 года.
Один из районов Харькова может удивить своим названием. На самом деле свое название он получил от специфического слова.
В Харькове есть район Москалевка, который имеет специфическое происхождение названия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Telegraf.
Смотрите также Головоломка, которая под силу единицам: образуйте квадрат, передвинув только одну спичку
Почему этот район так называется?
Москалевка расположена в пределах Новобаварского района, но связаны с Основянским. Название может показаться специфическим, однако она получила свое название не от русских. В частности, оно связано с названием солдат, которые населяли эту территорию очень давно.
Москалевка в Харькове / Фото moniacs.kh.ua
По данным, название появилось в 18 веке. Небольшое село, где они жили, превратилось в пригород Харькова. Эта трансформация отражает рост и развитие района с течением времени.
Существует и вторая версия происхождения названия. Она могла возникнуть от имени Меркула Москаля.
Почему Сумская улица так называлась?
Сумская улица в Харькове названа в честь дороги, которая вела в город Сумы, и имеет историю более 300 лет. Улица была переименована в честь Карла Либкнехта в 1919 году, но историческое название восстановили в 1945 году, говорится в Ukrmedia.
С тех пор она остается неизменной. Сейчас это очень красивая улица, которая является центральной в Харькове.
Как теперь называется одна из главных улиц Харькова?
- Не так давно в Харькове переименовали одну из самых известных улиц города. Сегодня она носит имя украинского философа Григория Сковороды, но раньше веками прославляла россиянина.
- Уже почти 2 года одна из самых известных улиц Харькова больше не носит имя русского поэта. Во время сессии городского совета 26 января 2024 года в городе переименовали 65 объектов, названия которых были связаны с Россией и ее союзниками.
- Среди них – Пушкинская.