Звідки взялась назва одного із найстаріших районів Харкова: походження вас здивує

Один із районів Харкова може здивувати своєю назвою. Насправді свою назву він отримав від специфічного слова.

У Харкові є район Москалівка, який має специфічне походження назви. Про це пише 24 Канал із посиланням на Telegraf.

Чому цей район так називається?

Москалівка розташована у межах Новобаварського району, але пов'язані із Основ'янським. Назва може здаватись специфічною, проте вона отримала свою назву не від росіян. Зокрема, вона пов'язана із назвою солдатів, які населяли цю територію дуже давно.



Москалівка в Харкові / Фото moniacs.kh.ua

За даними, назва з'явилась у 18 столітті. Невеличке село, де вони жили, перетворилося на передмістя Харкова. Ця трансформація відображає зростання і розвиток району з плином часу.

Існує й друга версія походження назви. Вона могла виникнути від імені Меркула Москаля.

Чому Сумська вулиця так називалась?

Сумська вулиця у Харкові названа на честь дороги, що вела до міста Суми, і має історію понад 300 років. Вулиця була перейменована на честь Карла Лібкнехта в 1919 році, але історичну назву відновили в 1945 році, мовиться у Ukrmedia.

З того часу вона залишається незмінною. Зараз це дуже гарна вулиця, яка є центральною у Харкові.

