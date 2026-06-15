Фанаты в восторге: в песне Rammstein "Du hast" обнаружили неожиданный троллинг брака

Культовый трек Rammstein – "Du hast" вновь оказался в центре внимания социальных сетей, но не как песня для съемки трендовых видео, а как объект глубокого лингвистического анализа. Пользователи обсуждают, что песня на самом деле является тонким и очень громким троллингом.

На Reddit пользователи обратили внимание, что песня – это не просто набор резких звуков, а настоящая драма жениха, который не хочет жениться.

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Троллинг брака в песне

Главная фишка в игре слов. Фраза "Du hast mich gefragt" означает "Ты меня спросила" (предложение руки и сердца). Но из-за того, что немецкие слова hast (имеешь) и hasst (ненавидишь) звучат одинаково, пользователи уверены: герой слышит в этом "Ты меня ненавидишь". Он убежден, что брак с этой женщиной — это союз с той, кто его терпеть не может.

Вокалист Тилль Линдеманн намеренно тянет паузу, чтобы слушатель сначала подумал о ненависти, а потом понял, что речь идет о "владении" человеком в браке.

В тексте прямо цитируются немецкие свадебные клятвы: "Willst du bis der Tod euch scheidet treu ihr sein für alle Tage?" (Хочешь ли ты быть ей верным все дни, пока смерть не разлучит вас?). Вместо того, чтобы сказать традиционное "Ja", которое ожидают услышать у алтаря, герой восклицает громкое "NEIN!".

Догадки пользователей Reddit о значении песни / скриншоты из сети

Для зумеров этот трек стал новым манифестом антиромантики. Это песня о том, как человек отказывается от "сладких" обещаний, которые на самом деле являются оковами.