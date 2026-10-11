Археологическая сенсация в Тернопольской области: прямо на огороде обнаружили необычное жилище трипильцев

В поселке Гусятин Чортковского района Тернопольской области обычные садовые работы на частном участке обернулись настоящей археологической сенсацией. Ученые совместно с местными музейщиками раскопали уникальный фундамент жилища трипильской культуры, возраст которого оценивается примерно в 6 000 лет.

Об этом сообщили в Гусятинском краеведческом музее, специалисты которого проводят исследования совместно с командой Института украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины, пишет Zaxid.net.

История открытия: от черепка до масштабных раскопок

Предпосылкой для полноценной археологической экспедиции стал интерес самого владельца земельного участка. Мужчина годами во время находил странные обломки расписной керамики. Вместо того, чтобы игнорировать находки, он добросовестно собирал их и передавал в местный музей.

Археологи обследовали участок еще в прошлом году, однако масштабные раскопки начались только в сентябре. Остатки древнего дома залегали на удивительно небольшой глубине – всего до полуметра от поверхности современного грунта.

Гигантский дом на берегу Збруча

Ученые поражены масштабами находки. Только одно раскопанное жилище имело значительные для своей эпохи размеры – примерно 10 на 7 метров. Оно располагалось на высоком живописном берегу реки Збруч.

Более того, исследователи предполагают, что этот дом – лишь часть большого и ранее неизвестного трипильского поселения, общая площадь которого может превышать один гектар.

Несмотря на то, что исследования только набирают обороты, археологи уже собрали ценный материал:

многочисленные фрагменты подлинной трипольской посуды с характерными орнаментами;

элементы кремневых орудий труда, которыми пользовались древние земледельцы;

останки животных.

Благодаря им ученые планируют провести точный радиоуглецевый анализ, чтобы установить абсолютный возраст. Особую ценность находке придает то, что трипильцы имели религиозную и бытовую традицию сжигать свои дома перед переселением на новые места. Обгорелая глина консервирует предметы быта, словно капсула времени.

Уже весной раскопки планируется продолжить внутри жилища. Исследователи надеются обнаружить домашние алтари, хозяйственные зоны и остатки трипильских печей, которые расскажут еще больше о загадочной жизни наших предков задолго до строительства первых египетских пирамид.