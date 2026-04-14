Многих это удивит: в чем настоящая разница между черными и зелеными оливками

Мало кто знает, но черные оливки не всегда являются тем, чем кажутся. Разница между ними и их зелеными собратьями кроется не только в цвете.

О том, чем отличаются зеленые и черные оливки, пишет IFLScience.

Какое главное отличие зеленых и черных оливок?

С точки зрения ботаники, и зеленые, и черные оливки – это один и тот же плод. Они относятся к костянкам – плодов с тонкой кожурой, мясистой серединой и твердой косточкой внутри.

Основная разница между зелеными и черными оливками заключается в степени их зрелости: недозрелые имеют зеленый или желтоватый оттенок, а полностью созревшие – черные, фиолетовые и с коричневым оттенком.

Изменение степени зрелости вызывает химические изменения, которые влияют на вкусовые свойства.

В чем особенность зеленых оливок?

Свежесорванная зеленая оливка имеет неприятный вкус. Причина – высокое содержание олеуропеина, вещества, которое нужно удалить или разложить перед употреблением.

В промышленных масштабах зеленые оливки обычно обрабатывают щелочью (гидроксидом натрия), что позволяет быстро нейтрализовать горечь путем окисления. После этого их тщательно промывают, чтобы убрать остатки сахаров, которые могут способствовать нежелательному брожению.

Как получают черные оливки?

Многие качественные черные оливки приобретают свой цвет естественным путем. Их оставляют созревать на дереве дольше. За это время уменьшается содержание олеуропеина, а вкус становится мягче и насыщеннее.

Впрочем, значительная часть черных оливок в банках – особенно с пометками "California ripe olives" или "ripe-style" – получает темный цвет искусственно. Их собирают зелеными, обрабатывают щелочью, а затем окрашивают с помощью глюконата железа.

В результате получаются равномерно черные оливки с мягким вкусом и удобные для массового производства.

В каких странах производят больше всего оливок?

Как сообщает Chowhound, традиционно мировой рейтинг по объемам производства оливок возглавляют Испания и Италия. Далее следует Марокко, которое обычно не превышает отметку в 2 миллиона метрических тонн.

Турция и Греция также остаются среди лидеров, стабильно производя от 1 до 2 миллионов тонн оливок ежегодно.

Также влиятельными игроками на рынке являются Египет и Португалия, где объемы производства держатся примерно на уровне 1 миллиона метрических тонн.

