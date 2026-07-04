Рейнира Таргариен существовала на самом деле: кто стал реальным прототипом героини "Дома дракона"

Борьба Рейниры Таргариен за Железный трон является центральной сюжетной линией сериала "Дом дракона" – приквела к "Игре престолов". Хотя драконы из этой вселенной являются вымыслом, история ожесточенного противостояния за власть имеет вполне реальную историческую основу.

У многих персонажей "Дома дракона" есть прототипы среди реальных правителей и претендентов на престол, которые вели безжалостные войны за власть. О том, кто мог стать прообразом Рейниры Таргариен, рассказывает Mental Floss.

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Реальный прототип Рейниры

Наиболее близким историческим прообразом Рейниры Таргариен считают императрицу Матильду, которая правила в XII веке и, как и героиня сериала, столкнулась с проблемами в связи со своими правами на престол из-за своего пола.

Матильда родилась в 1102 году в семье английского короля Генриха I и Матильды Шотландской. Она происходила из династии нормандских завоевателей Англии и была правнучкой знаменитого Вильгельма Завоевателя.

В восьмилетнем возрасте ее обручили с будущим императором Священной Римской империи Генрихом V. Девочку отправили в Германию, где она стала королевой римлян, а после смерти мужа в 23 года вернулась в Англию.

Императрица Матильда / Портрет

После гибели ее младшего брата Вильгельма во время катастрофы "Белого корабля" в 1120 году Генрих I остался без сына-наследника. Хотя в Англии никогда не было правящей королевы-регентши, ее отец провозгласил Матильду своей преемницей и заставил всех ведущих вельмож королевства присягнуть ей на верность.

Подобно королю Визерису I Таргариену, Генрих I женился во второй раз, однако новый брак так и не принес наследника.

Впоследствии отец выдал Матильду замуж во второй раз – за 14-летнего Жоффруа ле Беля из Анжу. Их брак был непростым. Матильда даже пыталась уйти от мужа, но безуспешно. Впоследствии у них родилось трое детей.

Борьба за трон

После смерти Генриха I в 1135 году его племянник Стефан Блуаский поспешил заявить свои права на английский престол. Хотя дворяне королевства ранее присягали поддерживать Матильду, многие из них не хотели видеть правительницей женщину, к тому же замужнюю за иностранцем, поэтому перешли на сторону Стефана.

В ответ Матильда собрала своих сторонников и начала борьбу за наследие отца. Так началась гражданская война, вошедшая в историю под названием "Анархия" и длившаяся почти 20 лет.

Гражданская война за престол длилась почти 20 лет / Фото GettyImages

Матильду поддерживали ее дядя – король Шотландии Давид I – и сводный брат Роберт Глостерский, тогда как Стефан заручился поддержкой церкви, большинства английской знати и епископа Винчестерского.

В 1141 году Матильда одержала важную победу. Стефан был взят в плен и заключен в тюрьму, после чего она начала готовиться к коронации. Однако введение новых налогов и ее сложный характер быстро настроили против нее жителей Лондона.

В результате возмущенная толпа заставила Матильду покинуть город еще до коронации. Впоследствии она согласилась обменять плененного Стефана на своего сводного брата Роберта Глостерского, которого захватили ее противники. После этого Стефан вновь вернул себе английский престол.

Вскоре войска Стефана осадили Оксфордский замок, где находилась Матильда. Она провела там три месяца, а затем совершила легендарное бегство. Ночью, во время сильного снегопада, она спустилась из окна в белом платье.

Императрица Матильда совершила легендарное бегство из Оксфордского замка / Фото GettyImages

По одной из версий, ей даже удалось пересечь покрытую льдом Темзу на примитивных коньках. После этого Матильда нашла убежище в замке Уоллингфорд и еще несколько лет продолжала борьбу.

В конце концов, когда ее войска были сильно ослаблены, Матильда вернулась во Францию, где после смерти мужа управляла Анжу.

Впрочем, она не отказалась от стремления вернуть власть своей династии. Матильда приложила все усилия, чтобы обеспечить английский престол своему сыну Генриху. В конце концов Стефан, измотанный длительным конфликтом, заключил соглашение, по которому именно Генрих должен был унаследовать корону после его смерти.

В 1154 году Генрих II стал королем Англии. Вместе с ним была коронована и его жена – Элеонора Аквитанская.