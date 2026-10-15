Течет прямо под Майданом: тайна подземной реки, поверх которой построили Крещатик

Под главной улицей Киева скрывается река, о которой знают далеко не все. Она протекает в специальном коллекторе, построенном еще в конце XIX века.

Когда-то ручей был частью городского ландшафта, однако с развитием столицы его решили скрыть под землей. Как и почему это произошло, а также как выглядят подземные туннели, рассказывает 24 Канал.

Как река оказалась под Крещатиком

Подземная река Крещатик протекает под центральной частью Киева. Когда-то на ее месте была долина, по которой стекала вода с окружающих холмов. После сильных дождей местность затапливалась, что затрудняло жизнь горожан и мешало застройке.

Как выглядел Крещатик раньше / Архивное фото

Активная застройка Крещатика началась в XIX веке. Чтобы отвести воду, ручей постепенно спрятали в подземный коллектор.

Строительство коллектора Крещатицкого ручья началось в 1888 году. Воду направили в кирпичный туннель, проходящий под землей. Впоследствии над ним обустроили улицу, которая сегодня является одной из самых известных в столице.

Как выглядит подземная река

Подземный коллектор Крещатика – это не обычная труба, а большой кирпичный туннель, по которому течет вода. Местами он настолько высок, что человек может пройти внутри во весь рост.

Внутри коллектора до сих пор можно увидеть старую кирпичную кладку и воду, которая продолжает течь под центром столицы.

Подземный коллектор Крещатика / Фото Кирилла Степанца

Сегодня река больше похожа на небольшой ручей. Впрочем, спускаться в коллекторы опасно. Как отмечает The Village, во время сильных дождей уровень воды может быстро подняться, а выход из туннеля – оказаться под угрозой затопления.

Может ли река затопить Крещатик

Несмотря на то, что реку спрятали под землю, она до сих пор реагирует на изменения погоды. Во время сильных ливней в коллектор попадает больше воды, чем обычно.

Если система водоотведения не успевает справиться с ее объемом, на улицах Киева могут появляться лужи и подтопления.

Река под Крещатиком иногда может напоминать о себе / фото Кирилла Степанца

Впрочем, не каждое затопление Крещатика связано именно с подземной рекой. На это также влияют интенсивность дождя и возможности городской системы водоотведения.